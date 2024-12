Nach Obdachlosigkeit: Geht für „Hartz und herzlich“-Pamela ein Traum in Erfüllung?

Pamela lebte auf der Straße und musste kurzzeitig bei einem Freund einziehen. Nun könnte für die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ ein Traum in Erfüllung gehen.

Die Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ haben mit vielen Problemen zu kämpfen. Das ist vor allem auf Geldnöte zurückzuführen, denn die meisten Darsteller beziehen Bürgergeld und leben am Existenzminimum. Für Pamela aus Rostock lief es in den vergangenen Jahren nicht rund.

Pamela war obdachlos, lebte eine zeitlang im Hostel und in einer Wohngemeinschaft. Glücklich war die 58-Jährige mit der Situation nicht. Eine eigene Wohnung ist ihr größer Traum – doch der Papierkram stellte sie vor zahlreiche Herausforderungen und bat ihren Betreuer um Hilfe, welcher sich um bürokratischen Aufgaben kümmert.

„Ich will dem alles in die Hände drücken können und sagen ‚Mach!‘. Ich habe damit nichts am Hut. Anträge und was weiß ich… Davon habe ich keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nicht machen“, erklärte Pamela damals bei „Hartz und herzlich“. Die Bürgergeld-Empfängerin betonte weiter: „Er muss sich dann hinter die Wohnung klemmen und dann muss ich sehen, dass ich endlich hier rauskomme.“

Endlich eine eigene Wohnung?

Die 58 -jährige Pamela kämpft seit zwei Jahren verzweifelt um eine eigene Wohnung. Nach Obdachlosigkeit, Hostel und WG könnte jetzt ihr Traum in Erfüllung gehen. Gibt es für sie und Hündin Tutschi ein Happy End? Denn möglicherweise könnte Pamela endlich eine eigene Wohnung beziehen.

Pamela legte sich mit dem Jobcenter an

In der Vergangenheit hatte Pamela immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen. „Zweiter Versuch, noch einmal zum Jobcenter, immer noch kein Geld“, sagte die 58-Jährige damals. Die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ legte sich mit dem Jobcenter an und drohte der Behörde sogar mit juristischen Schritten: „Jetzt gehe ich da noch einmal rein. Wenn da heute nichts passiert und heute kein Geld drauf ist, dann komme ich mit einem Anwalt hier her – und dann kracht es!“

Die neue Folge von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI am 7. Januar 2025 um 20.15 Uhr.