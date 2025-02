„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Pamela protzt mit vollem Geldbeutel – 1.800 Euro vom Jobcenter

Bei „Hartz und herzlich“ haben die meisten Protagonisten große Geldsorgen. Bei Pamela sieht das jedoch ganz anders aus: Die Bürgergeld-Empfängerin protzt vor laufenden Kameras mit einem vollen Geldbeutel und freut sich über eine vierstellige Summe vom Jobcenter.

Die meisten Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Schulden beherrschen meist den Alltag der Bewohner. Ein ungewohntes Bild zeichnet sich hingegen bei Pamela ab: Sie darf sich über eine saftige Zahlung vom Jobcenter freuen. Den prall gefüllten Geldbeutel präsentiert sie auch vor laufenden Kameras – das gefällt nicht jedem.

Pamela bekommt 1.800 Euro vom Jobcenter

Insgesamt hat Pamela stolze 1.800 Euro vom Jobcenter erhalten. Jedoch hat der Bonus auch einen Zweck, denn die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ zieht um. Mit dem Zuschuss der Behörde soll sie die Erstausstattung finanzieren.

„Jetzt fahr‘ ich ins Kaufhaus, in ’nen Hartz-IV-Laden“

Mit dem Geld trifft Pamela auch die ersten Vorbereitungen. „Jetzt fahr‘ ich ins Kaufhaus, in ’nen Hartz-IV-Laden, und dann kann ich schon mal gucken, was mir so gefallen würde. Ich will ja jetzt erstmal angucken und Preise einholen“, erzählt die Protagonistin in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

Pamela stellte sich damals beim Jobcenter quer

Es war ein langer Weg bis zur eigenen Bleibe für Pamela und war mit viel Papierkram verbunden. Damals stellte sie sich beim Jobcenter quer. Um mit dem Papierkram nichts mehr zu tun zu haben, fragte sie damals beim Jobcenter einen Betreuer an, welcher das für sie erledigt. „Ich will dem alles in die Hände drücken können und sagen ‚Mach!‘. Ich habe damit nichts am Hut. Ich komme damit nicht klar. Anträge und was weiß ich… Davon habe ich keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nicht machen“, erzählte die Protagonistin in einer früheren Folge der Sozialdoku.

Zuschauer üben Kritik: „Ich finde es gewagt, solch eine Summe in Bargeld zu gewähren“

Die hohe Geldsumme sorgt in den sozialen Netzwerken für Kritik. „Ich finde es gewagt, solch eine Summe in Bargeld zu gewähren. Ein Gutschein für Mobiliar wäre sinnvoller und nicht zweckentfremdbar“, meint beispielsweise ein Zuschauer der Sendung. Und auch sonst gibt es viele kritische Kommentare im Netz.

So geht es mit Pamela bei „Hartz und herzlich“ weiter

Für Bürgergeld-Empfängerin Pamela geht es derzeit endlich wieder bergauf. Nachdem sie die Zusage für ihre Wohnung bekommen hat, ist auch das Geld für die Erstausstattung angekommen. Die 58-Jährige plant jetzt fleißig den Start in ihr neues Leben.

Für Pamela geht endlich ihr sehnlichster Traum in Erfüllung. Sie bekommt die Schlüssel für ihre eigene Wohnung. Die gebürtige Berlinerin kann ihr Glück nach all den Jahren kaum fassen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ mit Pamela immer dienstags um 20.15 Uhr.