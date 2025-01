Nach Bildungs-Zoff im Dschungelcamp: Maurice Dziwak ging in der Schule durch die Hölle

Allgemeinwissen scheint nicht die Stärke von Maurice Dziwak zu sein – zumindest wenn es nach Jürgen Hingsen geht. Im Dschungelcamp kam es zu einem handfesten Bildungs-Zoff. Nun mischt sich die Mutter des Realitystars ein.

Im Dschungelcamp liegen die Nerven blank. Denn Maurice Dziwak und Jürgen Hingsen sind in eine Streiterei geraten. Der ehemalige Olympiasieger fragt den TV-Star, ob er Boris Pistorius kenne – es handelt sich dabei um den derzeitigen Außenminister. Der Reality-Star schüttelt daraufhin den Kopf.

„Also, bei aller Liebe, der soll am liebsten noch mal Schule machen“

„Sag mal, was weißt du denn? Also, bei aller Liebe, der soll am liebsten noch mal Schule machen“, wettert der Sport-Star weiter. Die Bildungs-Debatte bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist damit aber längst noch nicht beendet. Jürgen Hingsen zieht eine lange Liste an Namen und historischen Figuren heran, die Maurice Dziwak angeblich kennen müsse – darunter Thomas Mann, Kleist, Chagall, van Gogh und sogar Julius Caesar. „Das musst du wissen!“, fordert er. Auch Themen wie der CO₂-Ausstoß und die Bedeutung von Artendiversifikation spricht er an.

Maurice Dziwak: „Mir ist es einfach nicht leichtgefallen in der Schule“

Maurice Dziwak ist sichtlich enttäuscht. „Du kannst dir einfach nicht das Recht nehmen, mir zu sagen, dass ich noch mal in die Schule gehen muss“, sagt er im Dschungelcamp. Später bricht er sogar unter Tränen im Dschungelcamp zusammen. Es kommen Erinnerungen an die Schulzeit hoch, die für Maurice Dziwak alles andere als einfach war: „Mir ist es einfach nicht leichtgefallen in der Schule. Ich konnte gut auswendig lernen, aber für den Rest musste ich immer viel machen.“

Nun mischt sich auch seine Mutter in den Streit an. „Ja, früher, die Schule. Die war nie so einfach, weil Maurice ist eigentlich nichts zugeflogen. Maurice war immer ein Kämpfer, er musste immer dafür lernen”, sagt Mutter Anja im Interview mit RTL. Von seinen Mitschülern sei er zudem gemobbt wurden: „Auch Figur technisch hatte er mal ein bisschen Probleme. Und Kinder sind grausam! Er ist schon manchmal durch die Hölle gegangen.“

Für Mutter Anja sei besonders schockierend gewesen, dass kein anderer Mitcamper etwas gesagt habe oder sich in den Streit eingemischt habe. „Was für ihn auch sehr erschütternd war: Die anderen haben zugeschaut, die haben nichts gesagt. Also wie im wirklichen Leben, die meisten schauen nur zu oder weg. Es kamen dann Erinnerungen wieder hoch“, sagt sie.

Dass Maurice Dziwak kein Allgemeinwissen habe, weist sie außerdem zurück: „Ob man’s glauben mag oder nicht: Maurice hat wirklich ein sehr gutes Allgemeinwissen. […] Aber das Thema ist breit gefächert. Ab wann ist man schlau für’s Allgemeinwissen und ab wann ist man dumm? Weil es gibt so viele Themen, wo man gut drin ist. Ich finde, Allgemeinwissen heißt nicht gleich schlau oder ‘Ich bin intelligent’”, sagt Anja Dzwiak zu RTL.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.