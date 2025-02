Maurice Dziwak wehrt sich gegen Fake-Vorwürfe nach Dschungelcamp-Aus

Die Luft wird dünn im Dschungelcamp. Denn das Finale der diesjährigen Staffel steht an diesem Sonntag bevor. An Tag 15 musste Maurice Dziwak die Show verlassen. Nach seinem Exit wehrt sich der Reality-Star gegen Fake-Vorwürfe.

Maurice Dziwak musste an Tag 15 das Dschungelcamp verlassen – damit hat er das Halbfinale nur knapp verpasst. Kurz nach seinem Exit gibt der Reality-Star einen Einblick in seine Gefühlswelt und verrät, wie er sich nach dem Exit fühlt.

„Mir geht es sehr, sehr gut, anfangs war es sehr emotional. Ich war wirklich richtig fertig mit der Welt, ich war sprachlos, weil wenn dein Traum auf einmal so vorbei ist, ist es natürlich ein bisschen schade“, sagt Maurice Dziwak auf einer Pressekonferenz, bei welcher auch KUKKSI anwesend war. Er sei „unfassbar dankbar“ für die Erfahrung in Down Under.

In dem Presse-Call ging es auch um die legendäre Dschungelprüfung mit Lilly Becker. Maurice Dziwak schrie drei Minuten lang „Lilly“, wo selbst die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen ihr Lachen nicht verkneifen konnten – daraufhin wurde die Dschungelprüfung abgebrochen. Einige Zuschauer warfen Maurice Dziwak vor, geschauspielert zu haben. Diese Vorwürfe bestreitet der Reality-Star jedoch.

Maurice Dziwak: „Ich habe nicht annähernd geschauspielert“

„Ich habe nicht annähernd geschauspielert“, stellt der 26-Jährige klar. Er habe „extreme Panik“ gehabt und sei mit der Situation „überfordert“ gewesen. „Ich wollte einfach nur Lillys Hand spüren“, gibt Maurice Dziwak zu. Die Dschungelprüfungen seien „hardcore“ und sehen vor dem Fernseher „nicht so krass“ aus, wie sie wirklich sind.

„Es war eine emotionale Achterbahnfahrt und ein Auf und Ab der Gefühle“

Die Zeit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ fasst Maurice Dziwak zusammen: „Es war wirklich unfassbar, es war aufregend, es war eine emotionale Achterbahnfahrt und ein Auf und Ab der Gefühle.“ Seine Mama Anja hat gegenüber RTL verlauten lassen: „Es tut einfach nur weh. Er wollte gerne die Krone holen, das war sein Ziel. Er hat dafür alles gegeben. Ich bin unfassbar stolz auf ihn. Ich werde ihn gleich empfangen und ganz lange in den Arm nehmen.“

