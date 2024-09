Mit diesen Tricks werden Bratkartoffeln schön knusprig

Ob bei gebratenen Champignons, einem saftigen Steak oder Schnitzel – Bratkartoffeln sind die perfekte Beilage. Damit sie schön knusprig werden, ist vor allem die Reihenfolge entscheidend. Aber auch einige Dinge sollte man beachten.

Bratkartoffeln lassen sich mit ein paar Tricks einfach zubereiten. Entweder als Hauptmahlzeit oder leckere Beilage sind Bratkartoffeln ein echter Klassiker – aber wie schafft man es, dass sie auch kross auf dem Teller landen? Zum einen ist die Zubereitung entscheidend – aber auch auf die Kartoffelsorte kommt es an.

Diese Kartoffeln eignen sich am besten für Bratkartoffeln

Festkochende Kartoffeln – dazu zählen beispielsweise Sorten Cilena, Nicola oder Sieglinde – eignen sich am besten für Bratkartoffeln. Der Grund? Sie enthalten wenig Stärke und bleiben beim Kochen deshalb gut in Form. Die Kartoffelsorte ist ideal für Bratkartoffeln, Rösti oder Gratins. Hat man nur vorwiegend festkochende Kartoffeln im Haus, kann man diese auch verwenden. Mehlige Kartoffeln eignen sich nicht, da diese beim Kochen verfallen und nicht knusprig werden.

Kartoffeln in gleich dicke Scheiben schneiden

Ein wichtiger Faktor ist auch, WIE man die Kartoffeln schneidet. Diese sollten nämlich in gleich dicken Scheiben geschnitten sein. Denn nur so können diese gleichmäßig gebraten werden. Um ein knuspriges Ergebnis zu bekommen, ist es auch wichtig, diese kurz in kaltes Wasser zu legen, damit die Stärke austreten kann.

Mit diesen Pfannen gelingen krosse Bratkartoffeln

Bei Bratkartoffeln sollte man eine große Pfanne verwenden. Denn so haben Kartoffeln ausreichend Kontakt mit dem Boden und werden dadurch schön knusprig. Gusseiserne Pfannen sollen ideal für Bratkartoffeln sein. Ein dicker Boden sollte die Wärme speichern und gleichmäßig verteilen. Die Pfanne wird mit Butterschmalz oder Speiseöl erhitzt. Butter eignet sich dafür jedoch nicht, da sie nicht hitzebeständig ist und bei hohen Temperaturen verbrennt.

Auf niedriger Hitze anbraten

Den richtigen Hitzegrad zu finden, ist gar nicht so einfach. Wird die Pfanne zu heiß, brennen die Kartoffelscheiben außen an, während sie innen noch nicht einmal annähernd durch sind. Wenn die Kartoffeln in die Pfanne kommen, sollten sie zunächst nur auf niedriger Hitze angebraten werden. Beim Brutzeln sollte man diese im Auge behalten.

Diese Zutaten werden für knusprige Bratkartoffeln benötigt

1 kg Kartoffeln (festkochend)

2 Zwiebeln

50 g Bacon-Würfel

2 EL Sonnenblumenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Auf die Reihenfolge kommt es an: So werden Bratkartoffeln besonders kross

Die Kartoffeln müssen zunächst gewaschen werden. Im Topf bringt man das Wasser zum Kochen – danach gibt man die Bratkartoffeln hinein und lässt diese um die 20 Minuten garen. Mit einem Sieb wird das Kartoffelwasser abgegossen. Danach werden die Kartoffeln mit kaltem Wasser abgeschreckt. Die Kartoffeln werden geschält. Die Kartoffeln werden ausgekühlt – in der Zeit kann man die Zwiebeln schneiden. Anschließend werden die Kartoffeln geschnitten – und zwar in gleich große Scheiben. In der Pfanne werden die Bacon-Würfel angebraten. Danach kommen auch die Kartoffeln in die Pfanne – dafür verwendet man wie oben beschrieben im besten Fall Butterschmalz oder Speiseöl. Die Kartoffeln werden von beiden Seiten gleichmäßig angebraten – wenden tut man diese jedoch erst, wenn eine Seite kross gebraten ist. Sobald diese knusprig sind, können die Zwiebeln dazugegeben werden – diese bleiben dann noch rund 5 Minuten in der Pfanne. Die Bratkartoffeln können serviert werden. Zum Schluss kann man noch etwas Salz und Pfeffer hinzugeben.

Keine Salzkartoffeln vom Vortag verwenden

Einige kommen auf die Idee, dass sich diese Variante mit Pellkartoffeln auch sehr gut zur Resteverwertung eignet. Aber Vorsicht! Wenn man nicht will, dass die Bratkartoffeln zerfallen, sollten keine übrig gebliebenen Salzkartoffeln benutzt werden. Salzkartoffeln verlieren beim Abkühlen an Feuchtigkeit, wodurch sie austrocknen und leicht auseinanderbrechen – damit bekommt man keine knusprigen Bratkartoffeln hin. Übrig gebliebene Pellkartoffeln kann man dagegen wunderbar in Bratkartoffeln verwandeln.