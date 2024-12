Mit diesen 5 Tricks werden Fischstäbchen außen knusprig und innen saftig

Fischstäbchen sind schnell zubereitet. Doch manchmal löst sich die Panade oder wird eher labbrig. Mit einigen Tricks kann das nicht passieren.

Besonders bei Kindern sind Fischstäbchen sehr beliebt, aber auch Erwachsene verspeisen sie immer wieder. Denn die Tiefkühlkost bietet vor allem ein Vorteil – Fischstäbchen sind sehr schnell verzehrfertig. Diese können in der Pfanne, dem Backofen oder der Fritteuse zubereitet werden.

Bei knusprigen Fischstäbchen auf dem Teller werden Erinnerungen an die Kindheit wach. Einfach in die Pfanne werfen, braten – fertig? So einfach ist es dann leider nicht. Denn das Ergebnis ist dann meist nicht so, wie man es sich erwünscht hat. Weniger schön ist es nämlich, wenn sie eher matschig statt kross sind. Einige Tricks können jedoch Abhilfe schaffen.

Trick 1: Auf die richtige Pfanne kommt es an

Wenn man knusprige Fischstäbchen will, welche aber innen saftig sind, eignet sich vor allem die Pfanne dazu. Wichtig dabei ist vor allem, dass man eine beschichtete Pfanne verwendet. Denn sonst kann die Panade am Pfannenboden hängen bleiben. Außerdem ist es wichtig, dass die Fischstäbchen noch tiefgefroren sind – man sollte diese also im Vorfeld definitiv nicht auftauen. Eine unbeschädigte Pfanne ist also der erste Hack zum Fischstäbchen-Glück, bevor diese in der Pfanne einen unfreiwilligen Striptease hinlegen und ihre Panade verlieren.

Trick 2: Auf die Temperatur kommt es an

Auch die Temperatur ist entscheidend. Denn ist diese zu hoch, können die Fischstäbchen außen anbrennen, während sie innen noch gefroren sind. Ist die Pfanne zu kalt, ist das Ergebnis auch nicht zufriedenstellend. Denn dann werden die Sticks eher matschig statt kross. Deshalb sollte das Fett zunächst erhitzt werden, dann wird die Flamme etwas heruntergedreht und anschließend können die Fischstäbchen angebraten werden.

Trick 3: Das Wenden nicht vergessen

Damit die eine Seite nicht dunkel wird und die andere noch tiefgefrorenen ist, sollten die Fischstäbchen in der Pfanne regelmäßig gewendet werden. Denn so werden diese gleichmäßig kross und sind nach rund fünf bis acht Minuten verzehrfertig. Wer diese nicht regelmäßig wendet, riskiert außerdem, dass zu viel Fett in die Panade einzieht.

Trick 4: Fischstäbchen in der Fritteuse zubereiten

In der Fritteuse kann man Fischstäbchen am schnellsten zubereiten. Die wichtigste Regel dabei: Unbedingt auf altes Fett verzichten! Wenn dieses unangenehm riecht, sollte man diesen sofort austauschen und nicht mehr verwenden. Die tiefgefrorenen Sticks sollten in der Fritteuse komplett im Fett versinken. Dort bleiben sie so lange drin, bis sie goldbraun sind – das ist nach rund fünf Minuten der Fall. Damit überschüssiges Fett abtropfen kann, sollten diese vor dem Servieren kurz auf ein Stück Küchenrollenpapier gelegt werden.

Trick 5: Die Sticks im Ofen zubereiten

Fischstäbchen im Ofen zubereiten ist die fettfreie Variante. Und bei der Methode gibt es einen weiteren Vorteil: Die Fischstäbchen müssen nur einmal gewendet werden. Laut t-online können die Fischstäbchen jedoch manchmal etwas weicher oder härter ausfallen. Am besten eignen sich 220°C Ober-/Unterhitze oder 200°C Heißluft. Das Backblech sollte mit Backpapier ausgelegt werden – wichtig dabei ist, dass die tiefgefrorenen Fischstäbchen darauf nicht zu eng beieinander liegen. Mit der Gabel sollte zwischendurch immer mal getestet werden, ob diese bereits kross sind.