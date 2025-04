„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Tänze der achten Show – Simone Thomalla muss verletzungsbedingt aussteigen

Die Promis fegen an diesem Freitag wieder über das Tanzparkett. In Show 8 wird zum dritten Mal in der Geschichte der beliebten Tanzshow „Let’s Dance“ der sogenannte „Partner Switch“ durchgeführt.

Neben den Einzeltänzen werden die Prominenten zusätzlich mit einem neuen Tanzpartner tanzen und stehen damit vor völlig neuen Herausforderungen: Ein neuer Tanzpartner, frische Trainingsmethoden und ungewohnte Choreografien – wer findet am schnellsten den richtigen Rhythmus?

Simone Thomalla ist verletzungsbedingt ausgeschieden

Verletzungsbedingt steigt Simone Thomalla aus der aktuell laufenden „Let’s Dance“-Staffel aus. Für sie kommt Christine Neubauer mit Tanzpartner Valentin Lusin ab sofort zurück in den Wettbewerb.

Simone Thomalla: „Schweren Herzens muss ich auf Grund meiner Knieprobleme, die ja von Herrn Lambi in der letzten Sendung bereits angesprochen wurden, meine Reise bei Let’s Dance beenden. Leider hat auch die Woche Pause keinerlei Besserung gebracht, so dass ich jetzt auf den Rat meiner Ärzte hören musste! Ich wünsche all meinen Mitstreitern eine tolle weitere Zeit und gönne es jedem Einzelnen, der viel Kraft und Liebe ins Tanzen investiert hat, weiterzukommen und sich den Pokal zu holen. Ich danke Seapoint und RTL für die Fürsorge und Begleitung in den letzten Wochen! Mein besonderer Dank aber geht an Evgeny Vinokurov. Er war mir Trainer, Zuhörer und Verbündeter in vielen schönen und lustigen Stunden, aber auch ein verständnisvoller Freund und Motivator gerade in den letzten drei Wochen, in denen mir meine Knie täglich Grenzen gesetzt haben. Ich werde Euch alle sehr vermissen!“

Das sind die „Partner Switch“ Tanzpaare der „Let’s Dance“-Show

Schauspielerin Christine Neubauer mit Massimo Sinató:

Samba: „Eso Beso“ von Paul Anka

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Kathrin Menzinger:

Samba: „Shape of you (Latin Version)“ von Ed Sheeran

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Malika Dzumaev:

Samba: „Lloraré las Penas“ von David Bisbal

Stuntfrau Marie Mouroum mit Renata Lusin:

Tango: „Santa Maria“ von Gotan Project

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Christina Hänni:

Salsa: „Candela“ von Buena Vista Social Club

Musikerin Jeanette Biedermann mit Sergiu Maruster:

Rumba: „How Deep Is Your Love“ von Michael Bublé & Kelly Rowland

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Evgeny Vinokurov:

Slowfox: „Love You I Do“ aus Dreamgirls

Und das sind die Tänze der regulären Tanz-Paare

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov:

Paso Doble: „Americano“ von Lady Gaga

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Paso Doble: „Zorongo“ von Federico García Lorca

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Tango: „La Bordona“ von Emilio Balcarce

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Langsamer Walzer: „Make it Rain“ von Ed Sheeran

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Wiener Walzer: „Cry me a River“ von Justin Timberlake

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Tango: „Nostalgias“ von Lalo Schifrin

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Slowfox: „Crush“ Jennifer Paige

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.