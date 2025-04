„Das Supertalent“ 2025: Das sind die Kandidaten im Finale

RTL zeigte eine Mini-Staffel von „Das Supertalent“. In nur vier Folgen kämpfen die Kandidaten um den Titel. Am kommenden Samstag steigt das Finale der Castingshow.

Diese Kandidaten kämpfen bei „Das Supertalent“ um den Titel

Viggo Venn (36) ist ein norwegischer Clown, der 2023 die 16. Staffel von „Britain’s Got Talent“ gewann und ganz Großbritannien ins Viggo-Fieber versetzte. Er wurde an der französischen Clown Schule „Ecole Philippe Gaulier“ ausgebildet und tourte danach vier Jahre mit dem US-amerikanischen Comedian Zack Zucker unter dem Duo Namen Zack & Viggo umher. Viggo Venn gewann viele Comedypreise und wurde sowohl in England als auch in Australien mehrmals als „Bester Comedian“ nominiert. 2022 wurde er in London zum „Besten Newcomer Comedian des Jahres“ gewählt.

Die Lucky Kids sind ein Kinderchor der Rheinischen Musikschule in Köln. Seit 1998 gibt es den Chor schon und mit rund 80 Chormitgliedern im Alter zwischen sieben und 17 Jahren zählt er zu den größten und erfolgreichsten Kinderchören Deutschlands. Der Chor hat schon diverse Fernsehauftritte hinter sich und will nun auch das Publikum beim Supertalent umhauen. Mit einer selbst kreierten Choreo und einem Medley aus aktuellen Hits zeigen die Kleinsten auf der Bühne ihr Talent.

Schon in jungen Jahren zeigte Alexander Leshchenko (36) ein natürliches Talent und Leidenschaft für den Tanz. Im Laufe der Jahre verfeinerte er seine Fähigkeiten und bespielte Bühnen auf der ganzen Welt, wobei er das Publikum in Russland, Frankreich, der Ukraine, Deutschland und den Vereinigten Staaten in seinen Bann zog. Im Jahr 2021 nahm er erfolgreich an „Ukraine‘s Got Talent“ teil. Dort zeigte er zum ersten Mal seinen 3D-Act im Würfel und faszinierte sowohl Publikum als auch die Juroren. Er kam bis ins Finale. 2023 kam er ins Halbfinale bei „America’s Got Talent“.

Anja Luna (27) bekommt schon als Kind Klavier- und Harfenunterricht. Ihr erster Zirkusbesuch mit 4 Jahren beeindruckt sie so nachhaltig, dass sie später auf ein Zirkusgymnasium in Frankreich geht. Nach dem Abitur wird sie auf der National Circus School in Montreal angenommen und spezialisiert sich auf Aerial Straps. Eine besondere Beziehung hat Anja zu Wasser. Am liebsten hängt sie ihre Trainingsstraps an einen Baum über die Aare (ein Fluss in der Schweiz) oder liegt im Urlaub in der Brandung eines Ozeans. Anja wächst zwar in der Schweiz auf, aber sie hat eine enge Bindung zu ihrer deutschen Oma in Dortmund. Anja will ihren Auftritt ihrer Oma widmen, die inzwischen verstorben ist und den Auftritt ihrer Enkelin leider nicht mehr miterleben kann.

Avio Focolari (67) ist 66 Jahre alt und in Rom geboren. Seine Familie verbrachte in seiner Kindheit viel Zeit auf dem Land in der Natur und Avio erinnert sich gerne daran, wie er sein Talent zu Pfeifen entdeckte. Wenn er beim Frühstück draußen saß, bekam er jeden Morgen Besuch von einem winzig kleinen Vogel, mit dem er sein Frühstück teilte und der ihm immer freundlich zu pfiff. Avio erwiderte das Pfeifen und wurde immer besser je mehr er übte. Als Jugendlicher machte er seinen Beruf daraus.

Maximilian Bijak (14) zeigt eine Performance auf seinem Stunt-Scooter. Bereits seit sechs Jahren trainiert er mit einem Kickroller verschiedene Stunts auf Rampen, u.a. Saltos in der Luft. Mit seinem Talent durfte er bereits an Wettbewerben teilnehmen und will es nun auf der ganz großen Bühne zeigen.

Ashlee Rose Montague (34) ist eine Extremballerina aus den USA. In der Regel tritt sie im Duo mit ihrem Partner Richard Hankes auf. Beide sind klassische Balletttänzer, Weltrekordhalter:innen im Zirkus und Absolvent:innen des Cirque du Soleil. Sie sind auf akrobatisches Ballett, Adagio, Hand-to-Hand-, Luft- und Bottle-Walking-Acts spezialisiert. Richard und Ashlee lernten sich 2007 während ihres Ballettstudiums an der Rock School for Dance Education in Philadelphia kennen. Das Paar heiratete im Juli 2017 und ist weltweit gemeinsam für Fernsehen, Film, Werbung, Printmedien und Veranstaltungen aufgetreten. Der Parkour auf Spitze über die Flaschenhälse gehört zu ihrem Programm und wird von Ashlee solo performt.

Fab Fox (26) ist Magier und Illusionist. Über sich selbst sagt der Österreicher, dass er in einem frischen, modernen, jungen Stil zaubert und will damit weg vom Zauberer-Klischee á la Zylinder, Hut und Hase. Sein Ziel ist es, der Popstar der Zauberei zu werden. Da die meisten seiner Zuschauer:innen gerne einmal teleportiert werden möchten, holt er das Publikum auf die Bühne und lässt Freiwillige verschwinden.

Solange Kardinaly (34) wurde in Leiria, Portugal geboren und gehört zur dritten Generation der Illusionisten in ihrer Familie. Schon in jungen Jahren drehte sich ihr Leben um die wunderbare Welt der Magie und sie dominierte mehrere Bereiche des Illusionismus. Sie war die erste Frau seit 26 Jahren, die den 1. Zauberpreis beim internationalen „Festival Almussafes Magic“ in Spanien gewann. Mit der Quick Change-Kostümnummer war sie auf mehreren Zauberfestivals, im Fernsehen, im Zirkus und weltweit zu sehen.

Jayden Swingewood (17) kommt aus Duisburg. Sein Talent ist das Singen und er begleitet sich dabei selbst auf dem Keyboard oder der Gitarre. Am liebsten singt er traurige Balladen, weil er so am besten seine Gefühle ausdrücken kann. Durch den Tod seiner Cousine hat er mit der Musik angefangen. Der Tod hat ihn erst so richtig dazu ermutigt, seine Musik zu veröffentlichen.

Das Finale von „Das Supertalent“ zeigt RTL am 26. April 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.