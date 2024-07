Mit diesen Tricks vertreibt man Stubenfliegen aus der Wohnung

Die brummenden Insekten sind nicht nur störend, sondern können sogar ein Gesundheitsrisiko in Küche und Wohnung darstellen – die Rede ist von Stubenfliegen. Einige Tricks können Abhilfe schaffen und halten die Insekten fern.

Sind sie einmal im Haus oder in der Wohnung, können Stubenfliegen mit ihrem ständigen Brummen selbst gelassene Menschen in den Wahnsinn treiben. Das Problem: So einfach lassen sich die Fliegen nicht fangen. Sie sind nicht nur nervig, sondern können sogar eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.

„Mit ihren Facettenaugen können Stubenfliegen fünfmal so viele Bilder pro Sekunde sehen wie der Mensch“, sagt Tierexperte Christian Ehrlich im ZDF. Deshalb lassen sich die Stubenfliegen schwer fangen. „Unsere vermeintlich schnell herannahende Hand nehmen die Fliegen deshalb wie in Zeitlupe wahr und ihnen bleibt genug Zeit zum Ausweichen“, so der Experte.

Stubenfliegen stellen ein Gesundheitsrisiko dar

Fliegen sind faszinierende Tiere – sie sehen nicht nur extrem gut und ihr Gehirn kann etwa 250 Bilder pro Sekunde verarbeiten, sondern haben auch eklige Angewohnheiten. Denn sie brummen nicht nur, sondern lieben Fäkalien, Kadaver oder andere verfaulte Dinge. Und genau das kann für Menschen riskant werden. Denn in den Insekten können Krankheitserreger haften bleiben und diese auch übertragen. Demnach sind Infektionskrankheiten wie Typhus, Cholera, Ruhr, Salmonellose und Maul- und Klauenseuche nicht ausgeschlossen.

Mit diesen Tricks hält man Stubenfliegen fern

Die effektivste Methode, um Stubenfliegen fernzuhalten, sind offenstehende Lebensmittel schnellstmöglich zu entfernen. Außerdem sollte man den Obstkorb regelmäßig kontrollieren, denn faules Obst zieht die Insekten ebenfalls an. Auch dreckiges Geschirr in der Spüle sind ein Paradies für Fliegen und fühlen sich dort wohl – deshalb sollte es dort immer sauber sein. Fliegen legen gerne ihre Eier auf Kot ab – das Katzenklo sollte also immer gereinigt sein.

Zudem sollte man den Mülleimer immer mit Essigreiniger auswaschen. Essig hat einen beißenden und scharfen Geruch und hält Fliegen grundsätzlich fern. Der Haken: Das Essig-Aroma ist auch für Menschen oder Haustiere unangenehm. Insektenschutzgitter können ebenfalls helfen – diese lassen jedoch auch nicht mehr unsere Haustiere durch.

Fliegen mögen auch den Geruch von Basilikum nicht. Das Gleiche trifft auf Zitrone zu – einige Scheiben der Frucht kann man auf die Fensterbank legen und wird die Insekten fernhalten. Unangenehm für Stubenfliegen sind zudem Chili oder Cayennepfeffer sowie Wodka. Wenn man ein Glas mit dem Alkohol auf den Tisch stellt, wird man wohl keine Stubenfliegen sehen. Fun Fact: Spinnen fangen Fliegen – man sollte die Achtbeiner also leben lassen.