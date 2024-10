Mit diesen Tricks schmeckt jedes Flugzeug-Essen besser

Fluggesellschaften sind bemüht, vor allem auf Langstreckenflügen ein leckeres Bordmenü zu zaubern. Dennoch fällt dieses meist nicht besonders kreativ aus oder schmeckt fad. Mit einigen Tricks kann man das Essen an Bord jedoch aufpeppen.

Wohl alle kennen es: Im Flugzeug schmeckt das Essen oft fad. Erst vorgekocht, dann eingefroren und später wieder aufgewärmt – es überrascht daher wenig, dass das Essen in der Maschine nicht immer genießbar ist. Einige geniale Hacks können jedoch helfen, die Mahlzeit an Bord aufzuwerten.

Saucen im Handgepäck bringen Geschmack ins Flugzeugessen

Wenn man etwas Platz im Handgepäck hat, kann man einfach seine Lieblingssauce einpacken – diese nimmt nicht viel Platz weg. Etwas Ketchup auf den Reis oder eine andere Sauce dazugeben, kann das Essen im Flugzeug extrem aufwerten. Man sollte natürlich keine riesige Dose transportieren, da nur eine begrenzte Menge an Flüssigkeiten bei der Sicherheitskontrolle erlaubt sind – 100 Milliliter in einer Flasche sind demnach gestattet. Zudem kann man die Crew auch nach einem Stück Butter fragen und über der Mahlzeit verschmelzen lassen.

Vor allem Tabasco-Sauce ist ein Geheimtipp

Vor allem Tabasco-Sauce ist ein absoluter Geheimtipp. Koch Jason Atherton hat von Schauspieler Jude Law höchstpersönlich den Tipp bekommen. „Es war Law, der mir sagte, dass ich immer Tabasco mit ins Flugzeug nehmen sollte. Das Essen im Flugzeug ist langweilig, also ist es großartig, ihm einen kleinen Kick zu geben“, sagt der Koch gegenüber dem Portal Mirror.

Gewürze und Nüsse werten die Mahlzeit auf

Etwas Pfeffer, Salz, Chili, Paprikapulver, Zimt oder andere Gewürze: Das Gewürzregal zu Hause kann auch auf dem Flug extrem hilfreich sein. Dieses kann man in kleinen Gewürzdosen im Handgepäck transportieren – geschmacklich machen Gewürze jedes Flugzeug-Essen unschlagbar gut. Nüsse und Chips können außerdem als Topping benutzt werden – beispielsweise bei Salaten können diese für eine Geschmacksexplosion sorgen.

Schnelle Tütensuppe für den kleinen Hunger

Im Flieger kann man sich auch ganz schnell eine eigene Mahlzeit zubereiten. Dafür eignet sich Tütensuppe perfekt – alles, was man dazu benötigt, ist heißes Wasser. Und dieses kann man von der Crew kostenlos erhalten. Das bedeutet, dass man dabei sogar noch Geld spart, wenn das Essen nicht im Preis inbegriffen sein sollte. Man sollte jedoch beachten, dass einige Inhaltsstoffe in Fertiggerichten in anderen Ländern nicht erlaubt sind – vor allem in China sollte man laut dem Portal Reisereporter aufpassen.

Sternekoch empfiehlt: Eigene Mahlzeiten mit an Bord nehmen

Sternekoch Jason Atherton hat noch einen weiteren Tipp und empfiehlt grundsätzlich, eigene Mahlzeiten mit an Bord zu nehmen. „Mein Favorit ist ein kalter Proteinsalat aus gekochtem Lachs, mit etwas Teriyaki-Sauce und frischem Chili überbacken, dazu etwas blanchiertes Gemüse. Ich mache es zu Hause und packe es in meinen Rucksack – es sechs oder sieben Stunden später zu essen, ist großartig“, erzählt er.