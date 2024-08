Mit diesem Trick beschlagen die Spiegel beim Duschen nicht mehr

Das Problem kennen wohl viele: Morgens springt man unter die Dusche und braust sich mit warmen Wasser ab. Danach kann man sich jedoch nicht mehr im Spiegel sehen, da dieser beschlagen sind. Ein einfacher Trick kann Abhilfe schaffen.

Aufgrund der feuchtwarmen Luft im Bad können Spiegel nach dem Bad schnell beschlagen. Denn die Luft kondensiert nämlich auf der kalten Oberfläche des Spiegels. Das ist unvorteilhaft, wenn man sich nach dem Duschen vor dem Spiegel fertig machen will oder auch Make-up aufträgt. Die meisten versuchen dann, den Spiegel abzuwischen – das ist jedoch nicht ratsam.

Der Spiegel kann vor allem bei einer sehr heißen Dusche so sehr beschlagen, dass man nichts mehr sieht. Die Badezimmertür zu öffnen, ist jedoch keine gute Idee. Denn so gelangt die Feuchtigkeit in den Rest der Wohnung. Und dann ist das Risiko der Schimmelbildung besonders groß. Das Fenster in den Wintermonaten während des Duschens zu öffnen, ist dagegen auch keine gute Alternative. Denn schließlich wird man schockgefrostet, nachdem man aus der heißen Dusche steigt. Wer zum Abwischen des Spiegels ein Handtuch verwendet, läuft Gefahr, Schmutz auf dem Spiegel zu verteilen. Dieser hinterlässt unschöne Schlieren.

Dieser Trick verhindert einen beschlagenen Spiegel

Das mit der Beschlagung und dem Spiegel ist daher keine einfache Sache. Ein Trick kann jedoch einen sauberen Spiegel nach der Dusche bescheren – dazu benötigt man nur ein Seifenstück. Dieses reibt man gleichmäßig über die Oberfläche des Spiegels – und zwar so, bis eine ganz leichte Schicht entsteht. Anschließend kann man nichts sehen – deshalb wird die Seife gleich wieder mit einem sauberen Tuch abgewischt. Danach bleibt dann nur eine sehr dünne Schicht der Seife zurück, die beim nächsten Duschen verhindert, dass der Spiegel beschlägt.

Das Beste: Die Wirkung hält mehrere Wochen an. Jedoch lässt diese nach rund einem Monat nach und dann sollte man den Trick erneut anwenden. Genau wie Seife hilft auch Rasierschaum gegen das Beschlagen des Spiegels – dabei geht man genauso vor wie bei Seife. Das Lüften spielt aufgrund der Schimmelbildung aber ebenfalls eine wichtige Rolle – zwar muss man in den Wintermonaten nicht während dem Duschen das Badefenster öffnen, aber NACH jedem Duschen ist das definitiv sinnvoll.