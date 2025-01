Mit dem Knoblauch-Trick kann man ganz einfach Eigelb und Eiweiß trennen

Eier trennen ist eine schwierige Angelegenheit, die geübt sein will. Mithilfe einer Plastikfalsche wird das jedoch zum Kinderspiel. Ein weiterer Hack begeisterte immer wieder das Netz – dazu benötigt man eine Knoblauchzehe.

Es gibt Aufgaben in der Küche, die teilweise kompliziert sind. Auch Eier trennen gehört dazu, aber lässt sich nicht immer vermeiden – beispielsweise beim Backen oder auch dann, wenn man Mayonnaise machen will.

Mit dem Flaschen-Trick das Eigelb und Eiweiß trennen

Mit einem Flaschen-Trick kann man ganz einfach Eigelb und Eiweiß trennen – und so funktioniert es: Das Ei wird aufgeschlagen – der Dotter sollte dabei nicht verlaufen. Danach wird es in eine Schüssel gegeben und anschließend mit einer leeren und vor allem sauberen Plastikflasche vorsichtig das Eigelb aufgesaugt. Durch den Unterdruck wird dieses in die Flasche gezogen und danach kann man das Eigelb in einer weiteren Schüssel wieder herausdrücken.

Diese Technik eignet sich vor allem dann, wenn man keinen speziellen Eiertrenner im Haus hat oder die herkömmliche Variante mit den zwei Eierschalenhälften nicht beherrscht.

Eier trennen mit Knoblauch: Funktioniert der Hack wirklich?

Für einen weiteren Trick benötigt man keine Flasche, sondern Knoblauch. Das Ei wird in einer Schüssel aufgeschlagen. Danach reibt man die Finger mit einer kleinen Knoblauchzehe ein. Anschließend fasst man das Eigelb behutsam an: Es bleibt an den Fingern kleben! Nun kann das Eigelb einfach herausgehoben und in einer weiteren Schüssel platziert werden. Übrig bleibt das Eiweiß, was je nach Rezept weiterverarbeitet werden kann. Der Knoblauch-Trick funktioniert leider nur bei frischen Eiern mit festem Eidotter. Bei älteren Eiern ist der Dotter flach und zerläuft leichter – dadurch kann man ihn weniger greifen.

Eier trennen: Das sind weitere Möglichkeiten

Eier ganz klassisch trennen

Das Ei wird an einer glatten Oberfläche aufgeschlagen, in eine Schüssel lässt man das Eiweiß danach vorsichtig laufen. Eigelb dann nur noch in die zweite Schüssel hüpfen lassen – und schon fertig.

Eier mit der Hand trennen

Das Ei wird aufgeschlagen und wird danach in die Hände gegeben – diese sollten natürlich sauber sein. Anschließend lässt man das Eiweiß durch die Finger in eine Schüssel laufen.

Eier mit einem Trichter trennen

Die Eierschale wird aufgeschlagen und das Ei kommt anschließend in einen Trichter. Darunter stellt man ein Gefäß, welches das herauslaufende Eiweiß auffängt.

Eier mit einer Schaumkelle trennen

Das Ei wird aufgeschlagen, danach gibt man dieses auf eine Schaumkelle und das Eiweiß wird mit einer Schüssel aufgefangen.