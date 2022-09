Menderes Bagci: Vom Paradiesvogel zum DSDS-Urgestein!

DSDS ohne Menderes Bagci? Kaum vorstellbar! Der Kultkandidat ist aus der Castingshow nicht mehr wegzudenken. Seine Anfänge waren in dem Format ziemlich holprig – doch dann wurde er zum Urgestein der Sendung und ist genauso lange wie Dieter Bohlen dabei.

Mal ehrlich: Den ersten Auftritt von Menderes Bagci hat niemand wirklich ernst genommen und auch die Juroren schickten den Kandidaten ziemlich schnell nach Hause. Er wirkte schüchtern und traf die Töne nicht – genau das, was einem DSDS-Kandidat nie passieren sollte. Die Jury war sich sicher: Das wird nichts! Doch er gab nicht auf – er bewarb sich immer wieder bei „Deutschland sucht den Superstar“. In den ersten Jahren konnte der Musiker die Jury absolut nicht überzeugen – bis er doch irgendwann den Recall-Zettel ergatterte.

Weiter hat es Menderes Bagci bis dahin nie geschafft – und so bewarb er sich immer wieder für die nächste Staffel. Und dann schaffte er es tatsächlich in die Auslandsrecalls auf Kuba und in Dubai – aber in die Live-Shows kam er nicht. Menderes Bagci war in jeder Staffel seit 2002 dabei – das hat bisher kein anderer Kandidat so durchgezogen. Menderes Bagci riss die Zuschauer im Laufe der Jahre nicht nur mit seiner sympathischen Art und großem Selbstbewusstsein in den Bann, sondern verbesserte sich von Jahr zu Jahr auch musikalisch.

Von DSDS nach Mallorca

Menderes Bagci wollte eins – sein Geld mit der Musik verdienen. Und das hat er tatsächlich auch geschafft: Denn er tritt nicht nur in Deutschland auf, sondern startete auch auf Mallorca durch. Dort tritt er beispielsweise regelmäßig im Krümel’s Stadl in Paguera auf. Und auch sonst tritt er bei vielen Events auf. Auch, wenn es Menderes Bagci nie als Kandidat in die Liveshows von DSDS geschafft hat – so durfte er dort trotzdem auftreten und brachte mit seiner Single „Auf meinem Planeten“ das Studio zum Beben.

Menderes Bagci wurde Dschungelkönig

Und im Jahr 2016 folgte einer seiner Höhepunkte: Denn neben der musikalischen Karriere wurde er auch noch zum Dschungelkönig bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gekrönt. „Das ist ein tolles Gefühl, dass man hier gewonnen hat, weil ich bisher noch nie etwas gewonnen habe. Bisher bin ich immer in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden, aber jetzt bin ich so weit gekommen und das nur durch euch“, sagte der Kandidat nach seinem Sieg. Menderes Bagci wird nicht nur in der finalen Staffel von DSDS dabei sein und den Fans auf Mallorca richtig einheizen, sondern schreibt auch weiter seiner Lieder fleißig, ist ein gern gesehener Gast auf dem Red Carpet und wird für große Events gebucht. Seine Hartnäckigkeit über die vielen Jahre bei DSDS hat sich ausgezahlt. Schon gelesen? DSDS: Das machen die Gewinner heute