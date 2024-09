„Maßnahme vom Jobcenter“: Petra steigt nach 6 Jahren bei „Hartz und herzlich“ aus

Abschied in den Benz-Baracken! Die langjährige „Hartz und herzlich“-Protagonistin Petra zieht einen Schlussstrich unter ihre TV-Karriere – wegen einer Maßnahme vom Jobcenter.

Die 35-jährige Petra verlässt nach sechs Jahren „Hartz und herzlich“. Ihr fällt dieser Schritt nicht leicht, doch sie möchte endlich wieder in der Arbeitswelt Fuß fassen und unabhängig vom Amt sein. Zur Arbeit im Sicherheitsbereich möchte die gebürtige Ludwigshafenerin nicht zurückkehren. Deshalb wird sie eine Weiterbildung zur Altenpflegehelferin absolvieren, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Da das Projekt viel Zeit und Kraft fordern wird, hat sich Petra schweren Herzens entschlossen, nicht mehr Teil der Sendung zu sein.

Petra macht Schluss mit „Hartz und herzlich“

Die meisten Protagonisten sind bereits viele Jahre bei „Hartz und herzlich“ zu sehen – Petra war insgesamt sechs Jahre ein Teil der Sendung. „Ich sitze hier mit einem etwas traurigen Auge, weil das heute mein letzter Dreh ist“, sagt sie in den neuen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku. Und dann hat auch einen tollen Grund: „Ich fange an mit meiner Schulung zur Altenpflegehelferin.“ Petra will ihr Leben umkrempeln. „Und nebenbei bekomme ich den Führerschein bezahlt“, freut sich die Protagonistin. Und weiter: „Das ist eine Maßnahme vom Jobcenter.“

Für eine Weiterbildung muss Petra zunächst ein vierwöchiges Praktikum absolvieren. „Ich muss danach erstmal in die Schulungsräume, da für die Prüfung lernen und nebenbei für den Führerschein lernen“, erklärt sie bei „Hartz und herzlich“. Sie will ihren Töchtern was bieten und deshalb auf eigenen Beinen stehen – auf das Jobcenter will sie künftig nicht mehr angewiesen sein.

„Und hiermit verabschiede ich mich von meinen Fans“

Für die „Hartz und herzlich“-Dreharbeiten fehle ihr einfach die Zeit. „Klar werde ich euch vermissen“, gibt Petra zu. Denn neben ihrer Weiterbildung will sie sich auch intensiv um ihre Kinder kümmern. Dann verabschiedet sie sich schließlich von ihren Fans: „Und hiermit verabschiede ich mich von meinen Fans – ciao!“

