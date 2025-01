Massiver Wintereinbruch: Schnee-Walze rollt über Deutschland!

Deutschland steht ein massiver Wintereinbruch bevor! Am Mittwoch kommt die Schnee-Walze – und die hat es in sich. In einigen Regionen muss mit 40 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.

Nach einem wechselhaften Mittwoch kommt in der Nacht zum Donnerstag die Schnee-Walze. Besonders heftig könnte es den Westen der Republik treffen. Grund dafür ist eine sogenannte Luftmassengrenze, die sich über Nordrhein-Westfalen bilden könnte.

„So richtig los geht es in der Nacht auf Donnerstag. Morgen dann eine Luftmassengrenze so ungefähr von NRW, dem Norden von Rheinland-Pfalz bis nach Berlin und Brandenburg. Dort fällt viel Schnee. Ganz unten 1 bis 4 cm, ab 200 bis 300 m bis zu 10 cm, darüber auch 10 bis 15 cm. Mittendrin kann auch Eisregen fallen. Es wird also ziemlich glatt in den kommenden Stunden bis Freitag“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in NRW möglich

Laut einigen Wettermodellen sind in Nordrhein-Westfalen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich. In der Nacht zum Donnerstag kommt der Schnee auch bis nach Brandenburg und Berlin. Auch Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor lässt verlauten: „Vom Schnee her am ‚gefährlichsten‘ wird es von NRW über das südliche Niedersachsen/Nordhessen und Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg und Berlin. Dort kann sich eine Schneedecke ausbilden, und es kann zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.“

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeglätte sowie streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Der DWD hat eine entsprechende Unwetterwarnung vor Schneefall herausgegeben – diese gilt ab Mittwoch um 17 Uhr. Am Donnerstagabend kann es außerdem in den Mittelgebirgen zu Sturmböen kommen und auch Schneegewitter sind nicht ausgeschlossen. Ab Freitag beruhigt sich die Wetterlage wieder – zwar bleibt es kalt, jedoch lässt der Schneefall dann nach. Nur in den Alpen sowie im Erzgebirge können noch Schneeflocken herunterkommen.