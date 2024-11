Mandarinen schälen: Mit diesem Trick klappt es in wenigen Sekunden

Das Schälen von Mandarinen oder Clementinen kann eine klebrige Angelegenheit sein. Mit einem Trick klappt es total einfach und erspart sich eine riesige Sauerei.

Mandarinen und Clementinen gehören wohl zu den süßesten Vitamin-C-Bomben der Vorweihnachtszeit. Zu Plätzchen, Lebkuchen und Co. sind sie eine fabelhafte Abwechslung. Zudem werden die kleinen Zitrusfrüchte ein Hit auf jedem Obstteller. Sie sind lecker und im besten Fall total saftig. Das Schälen ist jedoch eine nervige Angelegenheit – mit einem Lifehack geht es jedoch total einfach.

Mit diesem Trick schält man Mandarinen im Handumdrehen

Der Trick zum Schälen spart vor allem Zeit. Das Einzige, was man dazu benötigt, ist ein Messer. Und so funktioniert es: Man legt die Mandarine oder Clementine auf ein Schneidebrett. Das Küchenmesser wird dann mittig auf dem Obst platziert. Die Zitrusfrucht wird danach mit einem einzigen Schnitt halbiert. Die Schale muss dann nur noch nach außen gestülpt werden – so gelangt man perfekt zu den Fruchtstückchen. Der Vorteil: Man hat keine klebrigen Hände – diese bleiben bei dem Trick nämlich sauber.

Auch mit diesem Lifehack schält man Mandarinen in wenigen Sekunden

Es gibt noch einen zweiten Trick, dann man beim Schälen von Mandarinen oder Clementinen anwenden kann. Und der geht genauso einfach: Der obere und untere Part der Schale der Mandarine wird mit einem Messer entfernt. Die Spitzen der Mandarinenstücke liegen frei, ein breiter Streifen der Schale bleibt drumherum. Die Schale wird mit einem Messer eingeritzt – danach löst sich diese total einfach. Die Mandarine kann anschließend einfach auseinander gerollt werden.

Darum sollte die Schale nie mitgegessen werden

Laut Öko-Test wird dringend davon abgeraten, die Schale mitzuessen. Denn darauf können sich „häufig Rückstande von Pestiziden befinden“ – das betrifft vor allem die Ware aus dem Supermarkt. Bei Bio-Obst ist das eine andere Sache, denn darauf sind kaum oder gar keine Rückstände von Pestiziden aufzufinden.

Sind die weißen Fäden essbar?

Die Schale sollte man nicht verzehren, bei den weißen Fäden sieht das etwas anders aus. Denn diese kann man mitessen und ist sogar gesund: Denn nicht nur das Fruchtfleisch ist eine wahre Vitaminbombe, sondern auch die weißen Fäden. Es gibt noch einen weiteren Vorteil: Das „Weiße“ in Mandarinen oder Clementinen sättigt und zügelt somit den Hunger. Die Frucht eignet sich also auch hervorragend, wenn man eine Diät macht. Zudem sind darin Flavonoide enthalten – diese stärken das Immunsystem. Sie unterstützen auch die Blutgefäße sowie das Herz-Kreislauf-System, da sie antioxidativ wirken.