Mit diesem Trick trocknet der Nagellack in 30 Sekunden!

Wohl alle kennen das Problem: Etwas Wichtiges steht an und der Nagellack ist noch immer nicht trocken. Es gibt aber einen Trick, womit der Nagellack sehr schnell trocken ist.

Nägel lackieren kann manchmal eine nervige Sache sein. Denn nicht immer funktioniert alles und mit dem Ergebnis ist man nicht zufrieden. Das ewige Warten, bis dieser trocken ist, kommt auch noch dazu. Die meisten sind ungeduldig und versuchen, mit viel Fingerspitzengefühl die Wäsche zu legen oder zu bügeln. Die Folge: Nagellackflecken an der Wäsche und Patzer im Lack. Oder es steht was Wichtiges an und zieht nach dem Auftragen des Nagellacks direkt los. Oftmals reicht schon eine unbedachte Bewegung aus, um die Maniküre versehentlich zu ruinieren.

So trocknet der Nagellack sofort

Die meisten versuchen den Nagellack mit föhnen oder pusten schneller trocken zu bekommen. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Stattdessen gibt es einen Trick, welcher Nagellack blitzschnell trocknen lässt – und zwar mit Eiswasser. Nach dem Lackieren hält man die Nägel unter kaltes Wasser oder man kann diese in eine Schüssel mit kaltem Wasser tauchen – dazu kann man auch Eiswürfel geben.

In kürzester Zeit bekommt der Nagellack eine Schockfrostung und trocknet in nur wenigen Augenblicken – in höchstens 30 Sekunden bis zwei Minuten ist der Nagellack komplett trocken. Der Grund? Im Nagellack sind Stoffe wie Acetate oder Lösungsmittel enthalten. Diese trocknen beim Verdunsten und der Lack härtet aus. Mann kann seine Nägel auch kurz ins Gefrierfach halten.

Auch mit diesen Methoden trocknet der Nagellack schneller

Die Eiswasser-Methode ist der beste Hack. Es gibt aber auch andere Methoden, wo der Nagellack schneller trocknet. Mit Atemluft trocknet der Nagellack zwar nicht schneller, aber dafür mit kalter Luft aus dem Föhn. Dabei föhnt man seine Nägel mit der Kaltluftstufe und schwacher Stärke rund 45 Sekunden lang. Zudem trocknet der Nagellack schneller, wenn man dünne Schichten aufträgt und schnelltrocknenden Nagellack verwendet.

Hilfreich sind auch sogenannte UV-Lampen. UV-Licht wirkt sich aber nur bei Lacken aus, welche Polymere enthalten. Und wer sich weder mit kaltem Wasser schockfrosten will und keine UV-Lampe zu Hause hat, kann auch zu Babyöl greifen. Dabei gibt man einen Tropfen von Baby- oder Olivenöl auf jeden Nagel.