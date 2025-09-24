Mandarinen schälen: Darum sollten die weißen Fäden nicht entfernt werden

Einige brauchen ewig, um sie abzupulen – andere essen sie einfach mit: Es geht um die weißen Fäden, die beim Schälen von Mandarinen am Fruchtfleisch hängen bleiben. Doch diese sollte man nicht entfernen – und das hat auch seine Gründe.

In der Weihnachtszeit essen viele gerne Mandarinen oder Clementinen und ist zu ungesunden Leckereien wie Spekulatius oder Lebkuchen ein guter Ausgleich. Auch im Herbst sind die Zitrusfrüchte extrem beliebt. Doch nicht das Fruchtfleisch ist eine Vitaminbombe, sondern laut den Experten vor allem die weißen Fäden.

Die weißen Fäden von Mandarinen sind extrem gesund

Mandarinen sind reich an Vitamin C. Doch noch gesünder sind die weißen Fäden! Sie haben nämlich einen extrem hohen Gehalt an Vitamin C und regen zusätzlich die Verdauung an. In den weißen Fäden sind zudem unverdauliche Ballaststoffe enthalten, welche das Hungergefühl verzögern können und wirken demnach sättigend. Auch der sekundäre Pflanzenstoff Mesokarp ist für den Körper sehr gesund.

Zwar können die weißen Fäden etwas bitter schmecken, aber der Geschmack fällt im Vergleich zu anderen Zitrusfrüchten wie Grapefruit oder Pomelos kaum ins Gewicht. Die weißen Fäden bringen den menschlichen Organismus in Schwung und können die körpereigenen Abwehrmechanismen stärken sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs vorbeugen. Aufgrund ihrer Funktion als Zellschützer können sie die Zellalterung verlangsamen.

Insbesondere in der Erkältungszeit ist es wichtig, das Immunsystem fit zu halten – und genau hier können Mandarinen sowie ihre weißen Fäden eine Unterstützung sein. „Die weiße Haut zwischen Schale und Frucht enthält genauso viel Vitamin C wie das Fruchtfleisch selbst,“ erklärt Silke Noll, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern, laut einer Mitteilung.

Schale von Zitrusfrüchten: Vorsicht vor Pestiziden

Anders sieht es hingegen bei der Schale von Zitrusfrüchten aus. Wenn man die komplette Schale von Mandarinen oder auch Orangen verwerten will, sollte man das nur bei Bio-Obst tun. Denn alle anderen Sorten werden mit Pestiziden behandelt – der Verzehr davon ist äußerst ungesund und kann negative Auswirkungen auf den Körper haben.

Ernährungsexpertin Silke Noll empfiehlt: „Am besten wäscht man die Früchte vor dem Schälen mit warmem Wasser ab. Nach dem Schälen empfiehlt es sich, auch die Hände sorgfältig zu waschen.“ Jedoch sollte auch die Schale bei Bio-Obst gründlich gewaschen werden – dann steht einem Tee mit den Schalen von Mandarinen oder Orangen nichts mehr im Weg.