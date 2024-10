Liam Payne: „One Direction“-Sänger (31) stirbt nach Balkon-Sturz

Liam Payne ist tot. Der Sänger wurde vor allem durch die Band „One Direction“ bekannt. Laut Angaben der Polizei verstarb er nach einem Balkon-Sturz in Argentinien im Alter von 31 Jahren.

Der „One Direction“-Star stürzte aus dem dritten Stock eines Hotels in der Hauptstadt Buenos Aires. Liam Payne habe „sehr schwere Verletzungen erlitten“, erklärte der Leiter des städtischen Rettungsdienstes, Alberto Crescenti, im Lokalfernsehen. Es habe „keine Möglichkeit der Wiederbelebung“ gegeben.

Genaue Todesumstände sind bisher nicht bekannt

Zeugen berichten, dass sich der Vorfall am Mittwoch kurz nach 17 Uhr (Ortszeit) ereignet haben soll. Laut dem Magazin TMZ habe sich der Sänger zuvor in der Hotellobby „unberechenbar“ verhalten. Er zerschmetterte demnach erst seinen Laptop und musste dann zurück in sein Zimmer getragen werden, wie Augenzeugen berichten. Details zu den genauen Todesumständen sind bisher nicht bekannt.

Schon früh stand Liam Payne im Rampenlicht

Liam Payne stand schon früh im Rampenlicht. Bereits im Alter von 14 Jahren trat er 2008 bei der britischen Talentshow „The X Factor“ an. Trotz seines Talents schaffte er es damals nicht bis ins Finale, kehrte jedoch 2010 erneut zur Show zurück. Es war dieser Auftritt, der sein Leben für immer verändern sollte: Zusammen mit Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Zayn Malik entstand „One Direction“ und die Gruppe entwickelte sich schnell zu einer der erfolgreichsten Boybands der Musikgeschichte.

Die Jahre mit One Direction waren eine Achterbahnfahrt. Von 2011 bis 2015 veröffentlichte die Band fünf Alben, darunter Hits wie „What Makes You Beautiful“, „Story of My Life“ und „Drag Me Down“. Liam Payne war nicht nur ein herausragender Sänger innerhalb der Gruppe, sondern auch ein aktiver Songwriter. Er trug zu zahlreichen Tracks der Band bei und zeigte früh sein Talent für das Schreiben von eingängigen Melodien und Texten.