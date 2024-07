„Lenßen & Partner“: Das machen Ingo Lenßen und die Ermittler heute

„Lenßen und Partner“ lief über viele Jahre im Programm von SAT.1 und war einer der erfolgreichsten Ermittler-Soaps. Doch was machen der Kult-Anwalt Ingo Lenßen und die Ermittler eigentlich heute?

Die Serie handelt von Rechtsanwalt Ingo Lenßen, welcher mit Hilfe von Privatdeketiven im Auftrag seiner Mandanten ermittelt. Darin geraten auch die Privatermittler in die Gewalt von Straftätern. Das Format erinnert stark an eine Krimiserie – alle Fälle sind Fiktion. Die Serie lief bis zum Jahr 2009 – im Jahr 2012 gab es unter dem Titel „Lenßen“ eine Neuauflage des Formates.

So begann Ingo Lenßen seine Karriere

Als Jugendlicher war Ingo Lenßen sportlich sehr aktiv und spielte Eishockey. An der Universität Konstanz studierte er Rechtswissenschaft von 1982 bis 1986. Nach seinem Referendariat in einem Anwaltsbüro in Rio de Janeiro im Jahre 1988 und seinem Examen studierte er Europawissenschaften. Im Jahr 1990 erhielt er die Zulassung als Rechtsanwalt – nachdem er zunächst in einer Kanzlei gearbeitet hatte, gründete er später seine eigene. Seine Schwerpunkte sind Strafrecht und behandelt auch Ehe-, Familien- sowie das Erbrecht. Bevor Ingo Lenßen seit 2003 bei „Lenßen & Partner“ seine eigene TV-Serie hatte, spielte er oft als Rechtsanwalt auch bei „Richter Alexander Hold“ mit.

Was macht Ingo Lenßen heute?

Ingo Lenßen arbeitet noch immer als Anwalt. Und auch im Fernsehen ist er zu sehen: SAT.1 Gold wiederholt nicht nur die alten Folgen von „Lenßen & Partner“, sondern beantwortet in der Sendung „Lenßen-live – Die Recht-Sprech-Stunde“ zahlreiche Fragen von Zuschauern. Außerdem gibt es von ihm den YouTube-Kanal „Lenßen TV“.

So ging es für die Ermittler nach der Serie weiter

Christian Storm

Christian Storm ist im Jahr 1971 in Dortmund geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Hotel- und Restaurantfachmann und arbeitete danach in verschiedenen Betrieben. Danach startete er seine TV-Karriere – zuerst spielte er bei „Richter Alexander Hold“ mit, danach folgte „Lenßen und Partner“. Aus dem TV-Geschäft hat er sich mittlerweile komplett zurückgezogen. Mit seiner Freundin betreibt er ein mittelständiges Transportunternehmen in Siegburg. Privat macht er außerdem gerne Kampfsport.

Sandra Zirngibl-Kowalski als Sandra Nitka

Sandra Zirngibl-Kowalski besuchte von 1986 bis 1987 die Hotelfachschule am Tegernsee und schloss diese mit einem Diplom ab und machte später eine Ausbildung zur Hotelfachfrau sowie ein Studium im Eventmanagement. Ab dem Jahr 2003 nahm sie Schauspielunterricht und spielte dann in der Ermittler-Soap „Lenßen & Partner“ die Ermittlerin Sandra Nitka. Ende 2009 stand sie für „Lenßen – Der Film“ vor der Kamera. Zudem hatte sie Rollen in den Filmen „Das Missverständnis und „Rollenspiel“. Außerdem spielte die Schauspielerin in einigen Folgen von „K11 – Kommissare im Einsatz“ mit. Zuletzt stand Sandra Zirngibl-Kowalski für die Produktionen „Schicksale – und plötzlich ist alles anders“, „Ibiza Diary“ sowie „Mystery Hunters“ vor der Kamera. Sandra Zirngibl-Kowalski wohnt heute in München.

Sandra Schwarzmaier als Katja Hansen

Sandra Schwarzmaier (geborene Sandra Corzilius) war 1994 erstmals als Visagistin hinter der Kamera tätig. Neben einer Gesangsausbildung absolvierte sie auch eine Schauspielausbildung. Von 2003 bis 2009 stand die Schauspielerin als Privatdetektivin Katja Hansen für „Lenßen & Partner“ vor der Kamera. Auch in „Lenßen – Der Film“ wirkte Sandra Schwarzmaier mit. Bühnenerfahrung konnte sie bei dem Theaterstück „Die unsichtbare Sammlung“ sammeln und arbeitet auch als Sprecherin für Radiowerbung. Sie stand für den preisgekrönten Film „Final Picture“ vor der Kamera. Sandra Schwarzmaier heiratete am 24. Juni 2016 den Schauspieler Michael Schwarzmaier und wohnt mit ihm in München.

Tekin Kurtuluş

Tekin Kurtuluş absolvierte von Juni 1995 bis Dezember 1996 ein Volontariat als TV-Redakteur und besuchte später eine Moderatorenschule. Von 2003 bis 2005 spielte er in der TV-Serie „Lenßen & Partner“ einen Privatdetektiv. Parallel dazu absolvierte er eine Schauspielausbildung. Im Jahr 2008 wirkte er in der ZDF-Serie „SOKO Leipzig“ mit und ein Jahr später bei „Lenßen – Der Film“. Tekin Kurtuluş ist der Bruder des Schauspielers Mehmet Kurtuluş.

Sebastian Jäger als Sebastian Thiele

Erstmals war Sebastian Jäger in der TV-Serie „Freunde – Das Leben geht weiter“ zu sehen. Von 2006 bis 2009 wirkte er in der SAT.1-Serie „Lenßen & Partner“ als Sebastian Thiele mit – parallel dazu absolvierte er eine Schauspielausbildung auf einer Privatschule. Er spielte in dem TV-Film „Der Tod der Sünde“ sowie in den Serien „Mord in bester Gesellschaft“, „Dahoam is Dahoam“ und „Lebenslänglich Mord“ mit. Zudem hatte der Schauspieler eine Rolle in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Seine große Leidenschaft ist vor allem die Musik. Sebastian Jäger ist Sänger, Gitarrist und Songwriter seiner eigenen Band „Better Tomorrow“. Im Jahr 2010 wurde der Song „Last Goodbye“ als Opener für das TV-Format „The Secret“ auf ProSieben platziert. Und nicht nur das: Sebastian Jäger modelt für diverse Agenturen. Sebastian Jäger gründete um 2016/2017 die Firma Winged Dreams.

Friederike Lohrer als Julia Brahms

Friederike Lohrer absolvierte von 2002 bis 2005 eine Schauspielausbildung. Im Jahr 2005 erhielt sie den Förderpreis für Darstellende Kunst des Bezirks Oberbayern (Lore-Bronner-Preis). Zunächst war Friederike Lohrer in einigen Theater-Aufführungen zu sehen, später in der TV-Serie „Lenßen & Partner“ – dort verkörperte sie die Sekretärin Julia Brahms und kam auch als Privatdetektivin zum Einsatz. Gleichzeitig arbeitete sie auch als Synchronisatorin. 2008 stand sie für den ZDF-Film „Herzensbrecher / Ach Glüc“ vor der Kamera und nahm ein Jahr später an der RTL-Castingshow „Mission Hollywood“ teil. Da sie keine Sex-Szenen nachspielen wollte, ist sie freiwillig ausgeschieden. Zuletzt ist es etwas ruhiger um Friederike Lohrer geworden – zuletzt sah man sie im Jahr 2010 in der Produktion „Lüg weiter, Liebling“.