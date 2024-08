Eklat in Live-Show: Dschungelcamp-Legende Giulia Siegel stürmt aus TV-Studio – wegen Kader Loth

Im Jubiläums-Dschungelcamp hat es ordentlich gekracht – aber nicht nur dort fliegen die Fetzen. Auch in der Live-Show „Die legendäre Stunde danach“ kam es zum Eklat – Giulia Siegel hat nämlich wegen Kader Loth das TV-Studio verlassen.

Bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ hat es ordentlich geknallt: Giulia Siegel hatte Kader Loth vor allen Mitcampern vorgeworfen, Klopapier zu verschwenden. Kader Loth hatte nach eigenen Aussagen eine Binde in das angeblich verschwendete Toilettenpapier eingewickelt. Damit erwischte Giulia Siegel bei Kader Loth einen empfindlichen Punkt. Das Verhältnis zwischen den beiden war seitdem zerrüttet.

„Für mich bleibt sie eine Lügnerin, die mich in den Dreck gezogen hat“

In „Die legendäre Stunde danach“ kam das Thema wieder auf. Der Streit in dem TV-Talk eskalierte dann erneut. Giulia Siegel war im Studio, während Kader Loth zugeschaltet war. „Für mich bleibt sie eine Lügnerin, die mich in den Dreck gezogen hat“, stellt die Tochter des Musikproduzenten Ralph Siegel klar.

Giulia Siegel verlässt plötzlich das TV-Studio

Kader Loth wollte darauf reagieren – jedoch drohte Giulia Siegel damit, das TV-Studio sofort zu verlassen. „Wenn das jetzt zum Thema gemacht wird, stehe ich auf und gehe sofort“, sagte sie. Olivia Jones stellte jedoch klar, dass sie selbst das zum Thema gemacht habe. Als Kader Loth dann darauf tatsächlich antworten will, steht Giulia Siegel auf und stürmt aus dem Studio. „Mich persönlich hat sie damit sehr, sehr, sehr belastet. Und ich möchte das jetzt auch nicht hier diskutieren“, meint die ehemalige Dschungelcamperin.

Über den plötzlichen Abgang staunen die anderen nicht schlecht – nur Kader Loth sei ein solches Verhalten gewöhnt: „So hat sie sich auch im Dschungelcamp benommen. Immer, wenn ich die Konfrontation mit ihr gesucht habe … ein Wort mit ihr zu wechseln, warum sie so gemein zu mir ist. Sie ist einfach aufgestanden … sie ist immer abgehauen“, stellt sie in der Live-Schalte klar.

Kader Loth: „Dafür sollte sie sich einfach zu Grund und Boden schämen!“

Das Klopapier-Thema sitze bei ihr noch tief. Dass Giulia sie vor der TV-Nation bloßgestellt und „von Frau zu Frau erniedrigt hat. Dafür sollte sie sich einfach zu Grund und Boden schämen!“ Moderatorin Olivia Jones hat einen solchen Abgang in „Die Stunde danach“ noch nie erlebt: „Es ist der Dschungel der Legenden. Es ist noch nie so hoch gekocht in ‘Der Stunde danach’. Also wir haben hier einiges erlebt, aber dass jemand die Runde verlässt? Das ist neu. Giulia Siegel hat allerdings gesagt, sie kommt wieder, wenn wir die Schalte beendet haben.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.