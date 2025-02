Dschungelcamp 2025: Giulia Siegel rechnet mit Maurice Dziwak ab

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ liegen die Nerven bei allen Promis blank. Besonders Edith Stehfest eckt bei den Mitcampern immer wieder an. Auch Maurice Dziwak geriet mit Alessia Herren aneinander.

Der Zoff zwischen Maurice Dziwak und Alessia Herren ist wegen einer Diskussion um die Nachtwache im Dschungelcamp eskaliert. Alessia Herren entschied, wer welche Schicht der Nachtwache übernimmt – der Ton passte jedoch Maurice Dziwak überhaupt nicht. „Ach so, bist du Boss, oder was?“, polterte der Reality-Star.

„Du bestimmst nicht über meinen Kopf, verstehst du?“

Dann teilt Maurice Dziwak noch weiter aus: „Du bestimmst nicht über meinen Kopf, verstehst du? Guck mal, wir waren immer cool miteinander. Nicht in dem Ton, Alessia!“ Über diese Szene wurde am Sonntagabend auch bei „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“ diskutiert. Ex-Dschungelcamperin Giulia Siegel ging mit Maurice Dziwak dabei hart ins Gericht.

Giulia Siegel: „Er macht ein bisschen auf Gigi, auf Cosimo, um sein Image zu verbessern“

„Aus meiner Sicht spielt er hier. Er macht ein bisschen auf Gigi, auf Cosimo, um sein Image zu verbessern“, meint Giulia Siegel in „Die Stunde danach“. Besonders bei einer Szene zeigt er laut ihrer Auffassung sein wahres Gesicht: „In der Diskussion mit Alessia hat man gesehen, wie er sich einer Frau gegenüber benehmen kann. Er ist sie richtig blöd angegangen. Er ist unfreundlich, laut und beleidigend geworden. Da ist der wahre Maurice für mich kurz zu sehen gewesen. Für mich ist das alles gespielt.“

Kurz nach der Diskussion wird Freundin Leandra per Telefon geschaltet und nimmt ihren Liebsten in Schutz. Denn Giulia Siegel kritisierte ihn vor allem den Umgang mit Frauen. „Er behandelt mich gut. Ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen. Man kann eine Maske aufsetzen, aber nicht für eine so lange Zeit“, stellt Leandra klar. Trotz der Diskussion im Dschungelcamp findet seine Freundin: „Ich finde, Alessia und Maurice verstehen sich.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.