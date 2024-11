Klöße zerfallen? Diese Fehler sollte man unbedingt vermeiden

Klöße sind eine köstliche Beilage zu Rouladen oder Bratengerichte. Besonders in der Weihnachtszeit stehen diese bei vielen auf dem Speiseplan. Ärgerlich ist jedoch, wenn diese zerfallen – mit einigen Tricks tritt das Szenario nicht ein.

Klöße sind ein Klassiker in der deutschen Küche. Bei ihrem Anblick geht Feinschmeckern das Herz auf. Denn diese sind unglaublich lecker und eignen sich vor allem zu Bratengerichten hervorragend. Insbesondere dann, wenn ein Festtagsmenü gezaubert werden soll, passiert es: Die Klöße zerfallen beim Kochen. Mit einigen Tricks kann man das jedoch verhindern.

Die Zubereitung des Kloßteiges

Die richtigen Zutaten sind entscheidend für perfekte Klöße – allein die Kartoffelwahl ist dabei schon entscheidend. Für Klöße sollte man immer mehlige Kartoffeln verwenden. Sie enthalten mehr Stärke als festkochende Kartoffeln. Zu den geriebenen Kartoffeln kommt auch oft Brot oder Laugengebäck dazu. Dieses sollte im besten Fall vom Vortag sein. Denn frisches Brot kann die im Teig vorhandene Feuchtigkeit nicht gut aufnehmen. Der Teig darf keinesfalls zu nass sein. Denn das kann auch dafür sorgen, dass die Klöße beim Kochen zerfallen.

Kartoffelklöße richtig kochen

Nachdem der Kloßteig zubereitet wurde, kommen die Klöße in einen Topf und anschließend wird das Wasser erhitzt. Und hier passiert der größte Fehler: Die Klöße dürfen keinesfalls sprudelnd kochen – das ist einer der Hauptgründe, weshalb die Klöße zerfallen können. Diese dürfen nämlich nur simmen.

Nach einem kurzen Aufkochen sollte die Hitze sofort reduziert werden. In das kalte Wasser kann man vor dem Kochen auch etwas Stärke einrühren – auch das verhindert das Zerfallen des Teiges. Zudem sollte man immer einen großen Topf verwenden, damit die Klöße darin „schwimmen“ können.

Klöße zerfallen? Das kann man dann tun

Sind die Klöße einmal zerfallen, gibt es leider keine guten Nachrichten: Daran kann man nämlich nichts mehr ändern – zumindest nicht in der Form. Mann kann die Klöße jedoch anderweitig verarbeiten und den Schaden damit so gering wie möglich halten. Die Klöße können überbacken werden. Dabei gießt man die zerkochten Klöße ab und drückt überschüssiges Wasser ab. Anschließend gibt man diese in eine gefettete Auflaufform, bestreut diese mit Käse und lässt diese zehn Minuten überbacken. Eine weitere Möglichkeit ist, Gröstl zubereiten. Es handelt sich dabei um ein Pfannengericht aus Österreich.