Klinik: Aus diesem Grund sagte Lena Meyer-Landrut ihre Show ab!

Lena Meyer-Landrut versetzte ihre Fans am Samstag in große Sorge. Die Sängerin musste eine Show absagen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Musikerin erklärt bei Instagram jetzt auch die Gründe.

Kurz vor dem geplanten Auftritt von Lena Meyer-Landrut kam es zur Absage. Der Grund: Ein medizinischer Notfall. Nun kam heraus: Die Sängerin war es selbst, welche behandelt werden musste. Bei Instagram hat die Musikerin sich in einem Statement zu Wort gemeldet.

Lena Meyer-Landrut meldet sich zu Wort

„Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden“, erklärte Lena Meyer-Landrut in dem sozialen Netzwerk.

„Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt“

Die Sängerin bedankte sich bei den Sanitätern und entschuldigte sich bei den Fans. „Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange gewartet habt und enttäuscht wieder fahren musstet. Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt“, heißt es in dem Statement weiter.

Am gestrigen Samstag trat eine Frau auf die Bühne und erklärte, dass das Konzert abgesagt wurde. „Leider musste der Auftritt von Lena kurzfristig, aus plötzlichen gesundheitlichen Gründen, abgesagt werden“, schrieb das Tollwood-Festival auf seiner Homepage und kündigte „weitere Informationen“ zu einem späteren Zeitpunkt an.

Für den heutigen Sonntagabend ist ein weiterer Auftritt der Musikerin geplant, um 20 Uhr auf dem Gelände der Landesgartenschau Wangen. Ob dieser Auftritt stattfinden kann, ist unklar. Sie versichert ihren Fans: „Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show für euch spielen zu können.“ Die User im Netz wünschen der Sängerin gute Besserung. Die 33-Jährige ist derzeit mit ihrem neuen Album „Loyal to myself“ auf Tournee. Erst kürzlich hatte die Musikerin für ihre kommenden Auftritte mächtig die Werbetrommel gerührt.