Aus diesem Grund trinken so viele Menschen Tomatensaft im Flugzeug

Cola, Kaffee oder Wasser – im Flugzeug gibt es zahlreiche Getränke. Ein Drink stiehlt aber allen die Show – und zwar Tomatensaft! Doch warum nehmen ausgerechnet so viele Menschen dieses Getränk über den Wolken zu sich? Das hat einen ganz bestimmten Grund.

Im Flugzeug trinken viele Passagiere Tomatensaft – und das, obwohl sie das im Normalfall eigentlich nicht tun. In der Luft kommen die Aromen verschiedener Speisen und Getränke anders daher. Das wirkt sich vor allem auf Tomatensaft aus. Denn über den Wolken ist das Getränk geschmacklich deutlich intensiver.

Ein Experte hat das näher erklärt. „Am Boden riecht Tomatensaft leicht muffig und schmeckt lasch. […] An Bord tritt er harmonisch in Erscheinung, schmeckt tendenziell süß und fruchtig und deutlich nach Tomaten“, erklärt Volker Scheible, Produktleiter Bordservice und Lounges bei Lufthansa, laut merkur.de.

Volles Aroma über den Wolken

Forscher am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Holzkirchen haben ebenfalls herausgefunden, dass Tomatensaft im Flugzeug deutlich besser schmeckt. Die Geschmacksnerven nehmen wegen des anderen Luftdrucks und der geringeren Luftfeuchtigkeit den Tomatensaft anders wahr. Denn vor allem das fruchtige Aroma schmeckt man besonders gut heraus.

Laut einer Untersuchung im Fachblatt Journal of Experimental Psychology kam man auch zu der Erkenntnis, dass laute Geräusche im Flugzeug den Sinneseindruck von Pikantem verstärken – süße Sachen werden dagegen weniger intensiv wahrgenommen. Statistisch gesehen schmecken wir im Flugzeug 20 bis 30 Prozent weniger Salz, 15 bis 20 Prozent weniger Zucker.

Tomatensaft gegen Thrombose

Einige nehmen den Tomatensaft auch aus gesundheitlichen Gründen an Bord zu sich. Das Gemüse enthält verschiedene bioaktive Substanzen – dazu zählen etwa Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Und genau diese sollen gegen Krankheiten schützen – vor allem Thrombose. Aufgrund des langen Sitzens wird eine Flugreise immer wieder mit Thrombosegefahr assoziiert – deshalb schwören einige Passagiere auf das Getränk über den Wolken. Geht es um die Wirkung des Blutflusses, sollten Fluggäste jedoch lieber Zitronensaft bestellen. Der Blutstrom durch die Beinvenen kann um 19 Prozent gesteigert werden, wie chinesische Forscher herausgefunden haben.

Domino-Effekt an Bord

Tomatensaft wirkt am Borden eher muffig, aber dafür extrem fruchtig in der Luft – es überrascht daher wenig, dass so viele Passagiere das Getränk an Bord bestellen. Der Tomatensaft habe außerdem einen Domino-Effekt: „Wenn man sieht, dass andere Fluggäste Tomatensaft bestellen, kommt man dadurch ebenfalls auf die Idee“, meint Experte Volker Scheible. Zudem sei Tomatensaft sehr nahrhaft – er würde eine kleine Mahlzeit ersetzen.