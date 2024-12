„Kevin – Allein zu Haus“: Diesen Filmfehler hat kaum jemand bemerkt

Den Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ haben die meisten schon oft gesehen. Und doch haben eingefleischte Fans immer wieder einige Fehler in dem Streifen entdeckt – besonders eine Ungereimtheit sorgt für Gesprächsstoff.

In „Kevin – Allein zu Haus“ wollen die McCallisters in den Urlaub fahren – ausgerechnet an dem Tag hat die Familie verschlafen. In der Eile werden alle Sachen zusammengepackt, im Eiltempo geht es anschließend zum Flughafen. Und dabei passiert ein Missgeschick – mit schlimmen Folgen: Kevin wird in der Hektik zu Hause vergessen.

Kurz vor der Abfahrt wird noch einmal durchgezählt – schließlich will man sicher gehen, dass wirklich alle dabei sind. Die Aufgabe übernimmt Kevins ältere Cousine Heather. Kevins Bruder Buzz (Devin Ratray) will seine Verwandte verwirren und nennt irgendwelche Zahlen, während sie von 1 bis 11 elf zählt. Ob das eine Wirkung zeigt?

Statt Kevin (Macaulay Culkin) zählt die Jugendliche versehentlich einen Nachbarsjungen mit. Heather schaut in dem Moment gar nicht genau hin und fühlt nur die Pudelmütze von hinten. Das ist von den Machern auch so gewollt – schließlich ist das der Grundstein, dass Kevin überhaupt zu Hause vergessen wird.

Über diese Szene wird immer wieder diskutiert

Dann kommt es jedoch zu einer Szene, über die im Netz immer wieder heftig diskutiert wird: Heather zählt sich doppelt mit! Sowohl bei der Zahl 3 als auch 11 fasst sie sich an den Kopf. Demnach hätten es insgesamt zehn Kinder sein müssen. Ohne den falsch mitgezählten Nachbarsjungen wäre sie auf neun Kinder gekommen. Von Kevins Mutter Kate (Catherine O’Hara) wird sie anschließend gefragt, ob alle dabei sind: „11 inklusive mir, 5 Jungs, 6 Mädchen, 4 Eltern, 2 Fahrer und ein Rebhuhn in einem Birnbaum“, sagt sie.

Nach dem Trubel zeigt sich Kate erleichtert, dass alle dabei sind. Dass Kevin fehlt, wird ihr später erst im Flugzeug bewusst. Für die direkte Rückreise ist es jedoch zu spät – auch am Flughafen hat Kate später Probleme. Denn schließlich ist Weihnachten und alle Flüge sind ausgebucht.

Während sich Kate riesige Sorgen um Kevin macht, bekommt es der Junge zu Hause mit zwei Einbrechern zu tun – doch er weiß sich zu wehren und stellt den Dieben Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) zahlreiche Fallen. Das luxuriöse Anwesen der McCallisters konnte er beschützen – und am Ende sieht er auch seine Familie wieder.