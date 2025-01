Ketchup kommt nicht aus der Flasche? Diesen Geheimtrick kennen nur wenige

Und plötzlich macht es plopp – die eben noch so knusprigen Pommes schwimmen in einem roten Meer aus Ketchup. Mit einem Geheimtrick kann man das Fiasko verhindern.

Viele Menschen haben sich vorgenommen, Plastik zu reduzieren. Deshalb greifen die meisten Verbraucher zu Ketchup in einer Glasflasche. Dann wird man jedoch mit einem Problem konfrontiert: Entweder kommt gar nichts aus der Flasche oder es landet eine riesige Menge auf dem Teller. Mit einem Hack kann man das jedoch vermeiden.

Für das Problem gibt es eine ganz einfache Lösung – zumindest gilt das für Ketchup-Flaschen der Marke Heinz. Die Flaschen haben nämlich eine kleine Markierung, welche die meisten Menschen wohl bisher übersehen haben. In dem Glas ist demnach die Zahl „57“ eingearbeitet, wie der britische Mirror schreibt.

Flasche nicht schütteln – stattdessen hilft dieser Trick

Die meisten klopfen auf dem Flaschenboden oder schütteln die Flasche – das geht jedoch meist schief. Denn dann kommt oft ein riesiger Schwall an Ketchup aus der Flasche. Laut dem Hersteller muss man demnach nur leicht auf die Zahl „57“ auf der Flasche tippen – das soll den Ketchup kontrollierter aus der Flasche fließen lassen. Außerdem sollte man die Flasche in einem Winkel von 35 bis 40 Grad neigen, wie eine Sprecherin des Konzerns mitteilte. Der Hack soll übrigens auch bei anderen Glasflaschen anderer Hersteller funktionieren. Hilfsmittel oder größere Kraftanstrengungen werden dazu nicht benötigt.

Um es seinen Kunden leichter zu machen, hat das Unternehmen in Kanada die Etiketten schräg auf die Flaschen geklebt – für die perfekte Ketchupportion ist der perfekte Winkel also gekennzeichnet, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Diese Flaschen sind jedoch bisher nur in Toronto erhältlich.

Auch der Strohhalm-Trick kann helfen

Ist die Flasche noch voll, sollte man nach dem Öffnen der Flasche einen Strohhalm bis an den Flaschenboden einführen. So gelingt Luft in die Flasche – vom Boden löst sich der Inhalt und klebt nicht mehr fest. Der Ketchup kann anschließend in der gewünschten Menge aus der Flasche fließen.

Der Shaker: Für bereits geöffnete Ketchup- und Soßen-Flaschen

Ist die Flasche bereits geöffnet, hilft ein völlig anderer Hack. Ketchup dafür geschlossen halten und anschließend schüttelt man die Flasche wie einen Cocktailshaker. Deshalb wird der Trick auch der „Shaker“ genannt. So kann der Inhalt anschließend problemlos aus der Flasche gleiten.

Wenn die Flasche fast leer ist – der Propeller-Trick schafft Abhilfe

Ist die Ketchup-Flasche fast leer, landet gern mal nur ein wässriger Rest auf dem Teller. Und schütteln hilft auch nichts – dafür kann der Propeller-Trick wahre Wunder bewirken. Laut der TikTokerin Casey Rieger greift man die Flasche an der Unterseite und beginnt, den Arm wie einen Propeller zu schwingen. Drei Sekunden später zeigt sie in einem Clip das Ergebnis: Der gesamte Ketchup hat sich an der Oberseite der Flasche gesammelt und kann schließlich serviert werden.