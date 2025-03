Pflege-Influencer Rashid Hamid ist Papa – nur wenige Tage nach Tod von Oma Lotti

Wie nah Tod und Glück beieinander liegen, spürt derzeit kaum jemand stärker als Pfleger Rashid Hamid. Der Influencer ist Papa geworden – nur wenige Tage nach dem Tod von Oma Lotti.

Es war eine ganz besondere Freundschaft. Doch im Alter von 93 Jahren ist Oma Lotti in dieser Woche verstorben, wie Pfleger Rashid Hamid bei Instagram verkündete. Mehr als 800.000 Follower hat er in dem sozialen Netzwerk – was vor allem mit Oma Lotti zusammenhängt. Denn ihre Videos gingen regelrecht durch die Decke.

„Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle – zwischen tiefster Trauer und größtem Glück“

Wenige Tage nach dem Tod von Oma Lotti hat Pflege-Influencer Rashid Hamid noch eine ganz andere Nachricht zu verkünden: Er ist Papa geworden! „In den letzten Tagen ist so viel passiert, dass ich es erst jetzt wirklich in Worte fassen kann. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle – zwischen tiefster Trauer und größtem Glück. Vor ein paar Tagen ist meine beste Freundin Oma Lotti von uns gegangen. Ein Mensch, der mein Leben so sehr geprägt hat, voller Liebe, Wärme und Weisheit“, verkündet er bei Instagram.

Und weiter schreibt er: „Doch genau in dieser Zeit ist auch etwas Wunderbares passiert: Ich bin Papa geworden. Ein neues Leben hat das Licht der Welt erblickt – während ein anderes gegangen ist. Es gibt dieses Sprichwort: Ein Leben geht, ein Leben kommt. Und noch nie hat es sich für mich so real angefühlt wie jetzt. Ich weiß, das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich wollte diesen Moment mit euch teilen. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet.“

Zu der Baby-News postete Rashid Hamid auch den ersten Schnappschuss. Darauf ist ein blaues Armband am Ärmchen des Babys zu sehen – mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte es sich deshalb um einen Jungen handeln. Wann genau das Baby auf die Welt kam oder auf welchen Namen es hört, hat der Pflege-Influencer bisher nicht verraten.