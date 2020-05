Pietro Lombardi spricht über sein DSDS-Aus!

In der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird sich in der Jury wohl einiges ändern. Florian Silbereisen wird nicht mehr dabei sein und auch bei Oana Nechiti ist die Zukunft in der Castingshow derzeit ungewiss. Doch wie sieht es eigentlich bei Pietro Lombardi aus?

Florian Silbereisen ist in dieser Staffel von DSDS von Xavier Naidoo eingesprungen, nachdem dieser von RTL aus der Jury gekickt wurde. Im kommenden Jahr wird der Schlager-Star nicht mehr neben Dieter Bohlen am Jurypult sitzen. „Das funktioniert einfach zeitlich nicht. Florian hat ja samstags auch seine Feste in der ARD, eine ganze Staffel kann er dann bei uns nicht machen. Wir haben das gecheckt, aber das funktioniert nicht. Er kann aber jederzeit als Gast zu DSDS kommen, er ist immer willkommen“, sagte der Chef-Juror kürzlich in der Bild-Zeitung.

Ist Oana Nechiti wieder dabei?

Ungewiss ist die DSDS-Zukunft auch bei Oana Nechiti. Fakt ist: Sie wünscht sich noch ein zweites Kind. „Eine einzige Sache gibt’s, mit der ich noch nicht ganz zufrieden bin in meinem Leben, und das ist, dass wir nur ein Kind haben und noch keine zwei. Ich wünsche mir für meinen Sohn, dass er das hat, was ich mit meiner Schwester habe. Das ist einfach so viel wert“, erklärte die Jurorin.

Das sagt Pietro Lombardi über seine DSDS-Zukunft

Und wie sieht es eigentlich bei Pietro Lombardi aus? Er selbst postete kürzlich einen Clip mit den schönsten DSDS-Momenten. „Auch mich fragen natürlich viele, ob ich wieder dabei bin in der nächsten DSDS-Staffel. DSDS ist mein Zuhause und ja, mal schauen, wie es weitergeht, aber momentan weiß ich es selber nicht", schrieb der Sänger bei Instagram. Die Fans würden sich wünschen, dass der 27-Jährige auch 2021 wieder am Start ist. „DSDS ohne Pietro?!?! Gibt es nicht mehr!", schrieb beispielsweise ein User.