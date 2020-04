DSDS 2021: Jury-Beben in der neuen Staffel!

Neben Dieter Bohlen saßen Pietro Lombardi und Oana Nechiti in der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ – zuletzt sprang Florian Silbereisen ein, nachdem Xavier Naidoo seinen Platz räumen musste. Nun gibt es erste Spekulationen zur neuen Jury in der kommenden Staffel!

Florian Silbereisen kam bei DSDS sehr gut an – die Fans, aber auch die Kandidaten zeigten sich von dem Juror begeistert. „Er hat es sehr professionell gemacht und auf den Punkt gebracht“, sagte Ramon Roselly im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Er hat sich besser geschlagen, als ich zunächst gedacht habe. Er gibt konstruktive Meinungen und ist ein perfekter Juror bei DSDS – es würde mich sehr freuen, wenn er in der Sendung einfach weitermachen würde. Ich bin total überzeugt von ihm“, so die Zweitplatzierte Chiara d’Amico zu uns.

Florian Silbereisen ist nicht dabei

Doch das er weitermacht, wird leider nicht passieren. Dieter Bohlen kündigte bereits bei Instagram an, dass Florian Silbereisen in der kommenden Staffel nicht dabei sein wird. Grund dafür sind seine ARD-Shows sowie Dreharbeiten wie für das „Traumschiff“ – eine komplette Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wäre für ihn terminlich einfach nicht machbar.

Ist Oana Nechiti wieder in der Jury?

Ob Oana Nechiti wieder bei DSDS dabei ist, steht nicht fest. „Wir lassen da alle schön quatschen“, sagte sie in der Bild-Zeitung. Doch die Jurorin hat auch noch andere Pläne und wünscht sich noch ein Kind. „Eine einzige Sache gibt’s, mit der ich noch nicht ganz zufrieden bin in meinem Leben, und das ist, dass wir nur ein Kind haben und noch keine zwei. Ich wünsche mir für meinen Sohn, dass er das hat, was ich mit meiner Schwester habe. Das ist einfach so viel wert“, so die 33-Jährige. Fakt ist: In der nächsten Jury wird es Veränderungen geben – Pietro Lombardi wird aber wohl wieder bei DSDS am Start sein. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.