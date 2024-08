Justin und Hailey Bieber: Das Baby ist da!

2018 gaben sich Justin Bieber und Hailey Baldwin das Ja-Wort. Die Liebe wird nun mit einem Baby gekrönt und sind erstmals Eltern geworden.

Der kanadische Musiker teilt direkt den ersten Schnappschuss von dem jüngsten Familienmitglied. Darauf sind die kleinen Füßchen des Babys zu sehen. „Willkommen zu Hause“, freut sich der „Love Yourself“-Interpret. Und er hat auch gleich den Namen des Kindes verraten: „Jack Blues Bieber.“

Zu dem Geburtstermin machte das Paar keine Angaben, auch nicht zum Geschlecht des Nachwuchses. Eine Sprecherin von Hailey Bieber bestätigte jedoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es ein Junge sei. Mit einem romantischen Video und zahlreichen Schnappschüssen hatte das Paar im Mai die Schwangerschaft verkündet. Damals sei Hailey Bieber im sechsten Monat gewesen.

Dass die beiden unbedingt Eltern werden wollen, hatte Justin Bieber damals in einer Talkshow verraten. „Ich werde so viele haben, wie Hailey bereit ist zu bekommen. Ich würde gerne selbst einen kleinen Stamm haben“, verriet der Sänger bei Kult-Moderatorin Ellen de Generes. Im Vorfeld hatte sich Hailey Bieber viele Gedanken um die Geburt gemacht: „Man liest so viele Geschichten, traumatische Geburtsgeschichten, traumatische Erlebnisse, und ich weiß, dass das sehr real ist. Aber ich will mir selbst keine Angst machen“, erklärte das Model im W Magazine.

Zahlreiche Stars gratulieren dem Paar

Zahlreiche Stars gratulierten dem Paar. „Dieser kleine Fuß macht mich fertig“, kommentiert Kylie Jenner den Instagram-Beitrag. Auch ihre Schwester Khloé meldet sich auch zu Wort: „Jack Blues! Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe diesen kleinen Fuß so sehr.“ Unter anderem haben auch Chris Pratt sowie Katy Perry gratuliert. Im September 2018 hatten sich Justin und Hailey Bieber in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeits-Zeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt.