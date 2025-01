Jetzt offiziell: Das sind alle Dschungelcamp-Kandidaten!

Die TV-Nation ist wieder im Dschungel-Fieber! Am 24. Januar 2025 startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Nun wurden alle Kandidaten offiziell bekanntgegeben.

Wenn im Januar die weiße Limousine in den Dschungel stürzt und Sonja Zietlow und Jan Köppen aus ihrem Baumhaus grüßen, dann beginnt die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Die 18. Staffel startet am ersten Tag direkt mit einem dreistündigen Live-Spektakel voller Spaß und Abenteuer. Per Telefon-Voting entscheiden in der neuen Staffel auch wieder die RTL-Zuschauer, wer in Woche 1 zu den spektakulären Dschungelprüfungen antreten und wer in der zweiten Woche das Camp verlassen muss. Im großen Finale küren die Zuschauer am Sonntag, 9. Februar 2025 die neue Dschungelkönigin oder den neuen Dschungelkönig. Dr. Bob ist auch im neuen Dschungelabenteuer bei RTL wieder mit dabei und sorgt für die unverzichtbare Expertise. Wer die zwölf Star-Camper sein werden, wird demnächst bekannt gegeben.

Diese Kandidaten sind im Dschungelcamp dabei

Alessia Herren (22), Reality-Sternchen

(22), Reality-Sternchen Maurice Dziwak (26), Reality-Star

(26), Reality-Star Edith Stehfest (29), Musikerin

(29), Musikerin Yeliz Koç (31), Reality-Legende

(31), Reality-Legende Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

(32), Schlagersängerin Sam Dylan (33), Reality-Star

(33), Reality-Star Timur Ülker (35), GZSZ-Star

(35), GZSZ-Star Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin

(47), Schauspielerin und Moderatorin Lilly Becker (48), Model

(48), Model Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

(62), Schauspieler Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

(65), Sportkommentator Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Wer hat das größte Durchhaltevermögen? Wessen Magen macht als erstes schlapp? Wer schlägt die Konkurrenz? Und wer gewinnt die Herzen der Zuschauer für sich und tritt die Nachfolge von Dschungelkönigin Lucy Diakovska an? Das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dschungelcamp liefert spätestens beim großen Finale am 9. Februar 2025 die Antwort.