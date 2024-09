„Ich kann die Sendung nicht mehr machen“: Wird Inka Bause ihre TV-Karriere beenden?

Seit 20 Jahren präsentiert Inka Bause die RTL-Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“. Seit 2005 ist sie das Gesicht der Kuppelshow – aber ist jetzt nun Schluss? Die Moderation spricht erstmals über das Ende ihrer TV-Karriere.

Seit knapp 20 Jahren ist Inka Bause das Gesicht der Erfolgsshow „Bauer sucht Frau“. Die Moderatorin hat in der Sendung schon zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte verkuppelt. Ist damit aber bald Schluss? Die TV-Ikone hat jetzt über ihren Abschied aus der Fernsehlandschaft gesprochen.

„Ich habe mir vor, glaube ich, fünf Jahren etwas in meinen Kalender geschrieben“, sagt Inka Bause gegenüber Gala. „Am 1. Januar 2028, das ist das Jahr, in dem ich 60 werde […] Und da steht: Aufhören“, fügt die 55-Jährige hinzu. „INKA muss aufhören!“, lautet der genaue Wortlaut in dem Kalender.

Bedeutet das jetzt, dass Inka Bause zu ihrem 60. Geburtstag ihre TV-Karriere an den Nagel hängen wird? Die Fans können aufatmen, denn Inka Bause gibt Entwarnung – sie bleibt der Fernsehlandschaft weiter erhalten. Den Kalendereintrag erklärt Inka Bause wie folgt: „Da steht nicht aufhören, weil ich am 1. Januar aufhören will. […] Ich möchte reflektieren in fünf, sechs Jahren: Warum habe ich das da reingeschrieben? Um mich selber zu hinterfragen.“

Es gehe vielmehr darum, ob sie sich als Person weiterentwickelt habe – auf ihre TV-Karriere habe das jedoch keinen Einfluss. „Mit 60 machst du vielleicht Dinge nicht mehr, die du vor 30 Jahren gemacht hast“, erklärt die „Bauer sucht Frau“-Legende. „Aber ich höre bestimmt nicht auf. […] Ich werde mich immer jung fühlen, ich werde so eine verrückte Alte werden“, erklärt sie dem Magazin.

„Der Tag wird sehr schwer werden, an dem ich sage, ich kann die Sendung nicht mehr machen“

Dennoch wird der Tag irgendwann kommen, wo Inka Bause der Sendung den Rücken kehren wird. „Der Tag wird sehr schwer werden, an dem ich sage, ich kann die Sendung nicht mehr machen“, so die Moderatorin in einem weiteren Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Bei RTL sitzt die Moderatorin nicht fest im Sattel: „Ich erfahre jedes Jahr, ob ich moderieren darf oder nicht, weil ich keinen Exklusivvertrag habe“, erläuterte die bekannte Persönlichkeit damals in einem weiteren Interview.