Karriere-Ende? Inka Bause denkt über Ausstieg bei „Bauer sucht Frau“ nach

Inka Bause ist bei „Bauer sucht Frau“ nicht mehr wegzudenken. Doch nun spricht die Moderatorin plötzlich über ihren Ausstieg. Macht die 56-Jährige etwa bald Schluss?

Seit vielen Jahren fährt „Bauer sucht Frau“ grandiose Quoten bei RTL ein und zählt zu einer der erfolgreichsten Kuppelshows im deutschen Fernsehen. Der Erfolg ist auch Inka Bause zu verdanken. Denn die Moderatorin ist bei den Zuschauern sehr beliebt. Nun denkt die 56-Jährige plötzlich über einen Ausstieg nach.

„Man sollte sein Wissen ja auch wirklich irgendwann mal weitergeben. An Jüngere, die auch wirklich wahnsinnig talentiert sind. Die warten auf eine Chance und dann gebe ich auch einfach mal ab“, sagt Inka Bause in einem Interview mit RTL. Für die Zuschauer wäre das ein heftiger Schock. Denn schließlich bringen viele das Kuppelformat mit Inka Bause in Verbindung.

„Ich möchte auch nicht irgendwann die Großmutter der Bauern sein können“

Irgendwann möchte Inka Bause die Sendung weitergeben: „Ich möchte auch nicht irgendwann die Großmutter der Bauern sein können. […] Ich habe als Tochter der Bauern angefangen, habe mich dann zur Mutter vorgearbeitet – das reicht dann auch, glaube ich, irgendwann.“

Mit gerade mal 17 Jahren moderierte Inka Bause die Kindersendung „Talentbude“. Seitdem war Inka Bause aus dem Fernsehgeschäft nicht mehr wegzudenken – ihren größten Durchbruch feierte die 56-Jährige jedoch vor 20 Jahren mit „Bauer sucht Frau“ und ist seitdem das Gesicht der Sendung.

Und auch, wenn Inka Bause über einen Abschied nachdenkt – etwas Zeit scheint den Zuschauern noch zu bleiben. „Das 25. Jubiläum würde ich schon noch machen, aber vielleicht würde ich dann auch irgendwann sagen: ‘Ich arbeite jemand Jüngeren ein und dann gebe ich auch einfach mal ab’“, stellt die Moderatorin fest.

Inka Bause war vor ihrer TV-Karriere vor allem im Musikgeschäft erfolgreich. Ihr Vater Arndt Bause war einer der erfolgreichsten Schlager- und Pop-Komponisten der DDR. Dieses Talent hat er auch an seine Tochter weitergegeben. Zunächst nahm sie Klavier- und Gesangsunterricht. Mit ihrem ersten großen Hit „Spielverderber“ trat die damals 16-Jährige zum ersten Mal in einer Silvester-Show 1984 im Fernsehen auf.