„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser bekam gleich zwei Todesnachrichten

Bei „Bauer sucht Frau“ haben sich Anna und Gerald Heiser im Jahr 2017 kennengelernt. Sie bauten sich ein gemeinsames Leben auf und gründeten eine Familie. Doch nun erhielt Anna Heiser gleich zwei Todesnachrichten.

Anna und Gerald Heiser bauten sich ein Farmleben in Namibia auf. Doch die beiden „Bauer sucht Frau“-Stars machen derzeit eine schwere Zeit durch. Das Paar hat seit zwei Jahren mit einer extremen Trockenheit zu kämpfen – deshalb stehe es um die Farm nicht gut.

Steht die Farm vor dem Aus?

Anne Heiser wendete sich erst vor wenigen Wochen mit einem emotionalen Statement bei Instagram an die Fans: „Die letzten Monate waren sehr emotional aufwühlend. […] Stand heute sind alle Einnahmen, die die Farm erzielen kann, weggebrochen. Wie soll es nun weitergehen?“

Der Ertrag der Farm rentiert sich offenbar überhaupt nicht mehr. „Seit drei Jahren halten wir an dem Traum vom Farmleben fest, doch dieser scheint sich nicht verwirklichen zu können. Zwei Jahre Trockenheit, wahnsinnige Zinssteigerung, fehlerhafte Wassermessung, kaputte Ernte, schlechte Preise sind nur ein Teil unseres Alltags“, erklärt Anna Heiser.

Anna Heiser muss gleich zwei Todesfälle verkraften

Nun muss Anna Heiser den nächsten Schicksalsschlag verkraften. Die bekannte Persönlichkeit hat mit gleich zwei Todesfällen aus ihrem Umfeld zu kämpfen. „In den letzten Tagen kamen traurige Nachrichten bei mir an. Zwei meiner damaligen Schulfreunde sind vor Kurzem verstorben“, verriet sie in einer Instagram-Story laut watson.de.

Weiter lässt Anna Heiser verlauten: „Ich hatte zwar seit Jahren keinen Kontakt zu den beiden Personen, dennoch ist es sehr traurig, dass so junge Menschen gehen mussten.“ Dann betonte die Frau von Gerald Heiser zudem: „Dabei scheinen unsere Probleme und die Angst um die Farm echt unwichtig zu sein.“

Den Post schloss der RTL-Star mit folgenden Worten ab: „In Polen gibt es ein Gedicht, das gerade in meinem Kopf schwebt: ‚Beeilen wir uns, Menschen zu lieben, denn sie gehen so schnell fort. […] Wir sind gesund, wir haben uns, das ist das Wichtigste.“ In Polen kaufte sich Anna Heiser eine Wohnung, denn dort verbrachte sie ihre Kindheit und will öfter ihre Familie besuchen. Außerdem gebe es in Namibia keine Krankenversicherung – in Polen könne man sich besser absichern.