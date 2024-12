Anna und Gerald Heiser vor Ehe-Aus: „Unsere Beziehung hat einen tiefen Riss“

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um die Ehe von Gerald und Anna Heiser. Und tatsächlich: Das Paar aus „Bauer sucht Frau“ macht derzeit eine schwere Zeit durch und steht vor der Trennung.

Sie zählen zu den Kultpaaren aus „Bauer sucht Frau“. In den letzten Jahren hatten Anna und Gerald Heiser jedoch stark zu kämpfen – ihre Farm in Namibia steht kurz vor dem Aus und plagten Existenzängste. Und auch privat läuft es derzeit alles andere als rund: Das Paar steht kurz vorm Ehe-Aus.

Anna Heiser spricht offen über Ehe-Probleme

Anna Heiser postete bei Instagram einen Schnappschuss, wo sie ihren Mann küsst. Dabei spricht sie ein ernstes Thema an: Das Paar ist kurz davor, sich zu trennen. „Wir sind dabei uns zu verlieren“, so die 34-Jährige. Sie erklärt weiter in dem Post: „Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss. Auf unserem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, haben wir uns als Paar verloren.“

„Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle“

Anna Heiser schreibt weiter: „Die Liebe, die uns einst verbunden hat, wird von negativen Emotionen überschattet. Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle. Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat. Ob uns das gelingt, wird die Zeit zeigen. Am Ende gibt es nur zwei Wege: Entweder wir überwinden diese Krise gemeinsam und gehen gestärkt daraus hervor – oder unsere Wege trennen sich.“

Seit Jahren kämpften die beiden um ihre Farm in Namibia – das wirkte sich wohl auch auf die Beziehung aus. Wie ernst die Lage ist, gaben die beiden erst kürzlich preis: „Zwei Jahre Trockenheit, wahnsinnige Zinssteigerung, fehlerhafte Wassermessung, kaputte Ernte, schlechte Preise sind nur ein Teil unseres Alltags. […] Stand heute sind alle Einnahmen, die die Farm erzielen kann, weggebrochen.“