Wegen Tod von Papst Franziskus: ARD verschiebt „Tatort“ am Ostermontag

Traurige Nachrichten am Ostermontag: Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Am Ostersonntag nahm das Kirchenoberhaupt noch an der Messe im Vatikan teil. Im Fernsehen laufen zahlreiche Sondersendungen – das hat nun auch Auswirkungen auf den „Tatort“ in der ARD.

Am Ostersonntag hielt Papst Franziskus die Messe im Vatikan – nur einen Tag später ist er im Alter von 88 Jahren verstorben. „Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet. Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere für die Ärmsten und Ausgegrenzten. In großer Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus empfehlen wir die Seele von Papst Franziskus der unendlichen, barmherzigen Liebe Gottes, des Einen und des Dreifaltigen“, teilte Kardinal Kevin Farrell in einem Statement mit.

Zahlreiche TV-Sender reagierten umgehend auf den Tod von Papst Franziskus. Sowohl die ARD als auch das ZDF unterbrachen ihr Programm und zeigen seit dem Vormittag stundenlange Sondersendungen. Auch die Nachrichtensender n-tv und WELT berichten umfassend über das Ableben des Kirchenoberhauptes und beschäftigten sich mit der Frage, wie es im Vatikan weitergeht.

Wegen Sondersendung: „Tatort“ am Ostermontag startet später

Nicht nur am Vormittag, sondern auch in der Primetime wird aufgrund der Todesmeldung das Programm ordentlich durcheinandergewirbelt – selbst der quotenstarke „Tatort“ beginnt später. Denn die ARD zeigt nach der „Tagesschau“ einen „Brennpunkt“ – erst ab 20.35 Uhr kommen die Krimi-Fans auf ihre Kosten, wenn die Ermittler in Hannover im Einsatz sind. RTL sendet um 20.15 Uhr ein „RTL aktuell Spezial: Der Papst ist tot – Trauer um Franziskus“ – der Quizklassiker „Wer wird Millionär?“ startet erst um 20.30 Uhr.

Nicht nur in der Primetime, sondern auch am Nachmittag zeigen beinahe alle großen Sender immer wieder Sondersendungen. So sendet die ARD beispielsweise eine sehr lange „Tagesschau“ von 14.30 bis 16.30 Uhr. Der Sender zeigt außerdem um 22.30 Uhr eine Reportage zu Papst Franziskus angekündigt. Das ZDF zeigt ebenfalls ein „heute spezial“ von 14.20 bis 16 sowie um 16.45 Uhr.