„Ich habe knapp zwei Euro“: „Hartz und herzlich“-Sandra gönnt sich trotz Geldnot einen Urlaub

Bürgergeld-Empfängerin Sandra will mit der gesamten Familie in den Urlaub fahren. Doch dabei muss die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ auf jeden Cent achten.

Sandra ist total glücklich: Mit der gesamten Familie geht es in den Urlaub. Gemeinsam mit ihrem Mann Tino und den drei Kindern geht es mit dem Camper zum Timmeler Meer in Ostfriesland. Das ist zwar immer noch günstiger als eine Ferienwohnung – dennoch muss die Bürgergeld-Familie auf jeden Cent achten.

Sandra in Geldnot: „Ich habe knapp zwei Euro“

Das Budget ist deshalb begrenzt. Kurz vor dem Trip geht die Familie die Finanzen durch und sorgt für Diskussionen. „Ich habe knapp zwei Euro“, meint Sandra grinsend. Ihr Ehemann Tino ist wohl etwas besser aufgestellt: „Svenja, hast du mal meinen Kontostand geguckt?“, fragt er. Sandra stellt fest, dass sie mit dem Geld bis zur Mitte des Monats auskommen müssen. „Aber Miete ist ja schon bezahlt und so“, meint Sandra.

Die Bürgergeld-Empfängerin stellt dann auch klar: „Wir müssen jetzt rechnen. Spritkosten bis da oben, Essen da oben, hier Essen und und und. Ich gucke immer auf Preise.“ Ein grober Kostenplan für die Reise muss also her. Obwohl das Geld knapp ist, sieht Tino die Lage nicht ganz so ernst: „Wenn wir wiederkommen, dann dauert es fünf oder sechs Tage, dann kommt neues Geld.“

Im Urlaub gibt es die ersten Probleme: „350 Euro in den Sand gesetzt“

Am Timmeler Meer angekommen, gibt es gleich schon die nächsten Probleme. Denn der Aufbau des Zeltes gestaltet sich extrem schwierig. Die Familie hatte sich im Vorfeld ein gebrauchtes Zelt für 350 Euro gekauft. Eine Gebrauchsanweisung liegt nicht vor. Sandra versucht die Vorbesitzerin zu erreichen und fragt, welche Stange wo hin muss.

Als das Zelt dann später langsam Form annimmt, kommt ein Camping-Nachbar zu der bitteren Erkenntnis: „Ich weiß nicht, wer euch das verkauft hat“, meint er. Sandra ist fassungslos: „Da muss ich sie ansprechen, dass das Ding nicht passen tut. Wir haben uns blind drauf verlassen.“ Und auch Tino meint: „350 Euro in den Sand gesetzt.“

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.