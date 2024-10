Trotz Geldnot: „Hartz und herzlich“-Florian gönnt sich teuren Urlaub

Bei Familienvater Florian aus „Hartz und herzlich“ ist das Geld immer knapp. Nun will er raus aus den Benz-Baracken und plant trotz Geldnot einen teuren Urlaub mit seiner neuen Freundin.

Bei den Protagonisten aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ fehlt das Geld eigentlich an allen Ecken und Enden. Die meisten Bewohner leben von staatlichen Leistungen – so auch Florian. Regelmäßig beschwert er sich darüber, dass er finanzielle Probleme habe. Und dennoch gönnt er sich nun einen sehr teuren Urlaub. Gab es etwa plötzlich einen Geldsegen?

Florian will sich teuren Urlaub leisten

Seit der Trennung von Marina hat Florian noch größere Geldprobleme. Schuld an dem finanziellen Desaster gibt er seiner Ex-Freundin. Jetzt ist er wieder glücklich vergeben – und für seine neue Liebe will er einen Urlaub organisieren. „Für den Sommer ist eigentlich geplant, dass wir mit meiner Familie ein paar Tage campen gehen“, sagt der 41-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“.

Dass Florian in kein Hotel geht, hat nichts mit den Preisen zu tun. „Zelten ist heutzutage fast genauso teuer, wie ein Hotel. Ich finds nur ein bisschen freier!“, erklärt er. Pro Nacht wird es um die 40 Euro – das wären bei zwei Personen insgesamt 80 Euro. Und nicht nur das: Auch die Kinder sollen mitkommen – die Kosten dürften demnach noch viel höher sein.

Auf einem Campingplatz dürfte es mit den Kindern auch kein Problem sein: „Wenn die Kiddies im Hotel laut sind, wird immer gleich gemotzt.“ Denn viele Hotels seien nicht kinderfreundlich – laut Florian habe man „dann richtig die Ar***karte.“ Er investiert sein Geld lieber in einen Campingurlaub – auch, wenn das einiges kosten wird.

Florian hat klargemacht, dass er es mit seiner neuen Freundin ernst meint – er sprach sogar schon vom Heiraten. „Ich würde dich jetzt sofort heiraten, so sehr liebe ich dich“, hat er bei TikTok verlauten lassen. Darunter markierte er seine Freundin Dana. Steht etwa bald die nächste Hochzeit in den Benz-Baracken an? Das wird sich bald zeigen.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.