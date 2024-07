„Ich bin wie eine tickende Zeitbombe“: Will Kader Loth im Dschungelcamp etwa auspacken?

Kader Loth nahm in der elften Dschunglcamp-Staffel teil. Die Beauty stellt sich in „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ erneut der Herausforderung. „Ich bin wie ein tickende Zeitbombe“, kündigt die 51-Jährige an. Will sie in der Show etwa auspacken?

Seit der Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2017 hat sich für Kader Loth viel verändert. „Ich hatte seitdem Höhen und Tiefen in meinem Privatleben. Seit 2017 habe ich tolle, prägende Momente mitgenommen. Die Zeit im Dschungelcamp damals hat mich auch sehr geprägt, aber im positiven Sinne“, sagt die bekannte Persönlichkeit im Interview mit RTL.

„Ich habe ja grundsätzlich ein Problem mit Menschen“

Kader Loth wird am Lagerfeuer wohl einiges erzählen. „Das Schöne ist ja, dass man im Camp nachher sehr viel Zeit hat, um alles noch mal Revue passieren zu lassen über die Jahre, die vergangen sind und die ups und downs“, kündigt die Beauty an. Und wie steht sie zu ihren Mitcampern? „Ich habe ja grundsätzlich ein Problem mit Menschen. […] Nicht das Dschungelcamp ist für mich die Herausforderung, sondern die Menschen an sich. Menschen können manchmal schlimmer sein als echte Schlangen“, so Kader Loth.

Dann warnt sie ihre Mitcamper: „Ich bin wie eine tickende Zeitbombe. Keiner sollte sich mit mir anlegen!“ Dann fährt sie noch weiter ihre Krallen aus. „Die Masken fallen und nach zwei, drei Tagen wird der Ellenbogen richtig ausgefahren. Es wird eine harte Zeit“, meint die ehemalige „Big Brother“-Kandidatin.

Besonders schlimm für Kader Loth sei im Dschungelcamp damals das Essen gewesen – und auch diesmal hat sie damit zu kämpfen. „Weil ich jemand bin, der wirklich drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. […] Und wenn ich morgens nicht meinen Kaffee bekomme, werde ich zu einer Diva“, erzählt sie bei RTL. Ihr Partner Ismet Atli steht komplett hinter ihr – etwas anders sieht das bei ihren Eltern aus: „Meine Eltern machen sich Sorgen. Die sagen: ‚Muss das sein? Du bist auch noch in den Wechseljahren.'“