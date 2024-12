„Ich bin authentisch“: Klare Ansage von „Golden Bachelor“-Bärbel nach Busen-Eklat!

In der vierten Folge der RTL-Kuppelshow „Golden Bachelor“ kam es zum Busen-Eklat! Bärbel hüpfte oberkörperfrei in den Pool – zu viel für Mona. Sie machte der 73-Jährigen eine heftige Ansage.

Bei den Kandidatinnen von „Golden Bachelor“ herrschte Harmonie – bisher. Denn nun ist der Zoff zwischen den Damen eskaliert. Der Grund sind die Brüste von Bärbel, welche sie in der Show zur Schau stellte. Mona platzte daraufhin der Kragen.

„Das ist eine Grenzüberschreitung und eine sexuelle Belästigung!“

Die 63-Jährige stellt die älteste Teilnehmerin deshalb gleich mal zur Rede. Dabei spricht die Kandidatin sogar von sexueller Belästigung und Porno-Posen. „Ich will’s nicht, das ist das falsche Programm!“, findet Mona in der TV-Show. Die 63-Jährige wetterte weiter: „Das ist eine Grenzüberschreitung und eine sexuelle Belästigung!“

Mona stinksauer: „Wir sind doch keine Pornosendung!“

Mona stellt Bärbel schließlich zur Rede. „Ich war natürlich auch erst mal geschockt, dass du da oben ohne reingesprungen bist“, sagt die 63-Jährige zu ihrer Konkurrentin. Und mehr noch: „Wenn ich jetzt an meinen Sohn denke: Der kriegt die Krise!“ Bärbel kann die Kritik absolut nicht nachvollziehen. „Ich bin ein Freigeist und wenn du Angst hast, dass dein Sohn da einen Schock kriegt …“, meint die 73-Jährige. Mona stellt dann klar: „Wir sind doch keine Pornosendung!“ Bärbel meint daraufhin, dass es lediglich nur ein Busen sei und die Kritik von Mona völlig übertrieben findet.

Bärbel äußert sich nach Busen-Eklat im Netz

Bärbel hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen – die Meinung teilen auch die Zuschauer im Netz. Nach dem Busen-Zoff im TV hat sich nun auch Bärbel zu Wort gemeldet. „Hi, all ihr tollen Frauen. Ich bin sehr glücklich und überwältigt von so viel Anteilnahme. Ja, ich bin authentisch, natürlich und liebe mich so wie ich bin“, teilt sie auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung mit.

Einen kleinen Seitenhieb gegen ihre Konkurrentin konnte sich Bärbel dann doch nicht verkneifen. Als jemand vermutete, dass bei den fassungslosen Damen wohl „ein bisschen Neid“ im Spiel sei, entgegnete sie: „Das glaube ich auch.“ Laut einem weiteren User bringe Mona „negative Vibes in diese Sendung.“ Bärbel kommentiere den Kommentar mit zwei applaudierenden Händen.