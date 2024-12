„Hartz und herzlich“: RTLZWEI zeigt Sozialdoku sogar an Heiligabend zur Primetime

Die meisten TV-Sender zeigen Klassiker und Filme an Weihnachten. RTLZWEI überrascht mit einer ungewöhnlichen Programmierung: Der Sender zeigt ganze sechs Stunden die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ an Heiligabend zur besten Sendezeit.

„Hartz und herzlich“ zählt zu einer der erfolgreichsten Formate des Senders. RTLZWEI füllt das Programm mit der Sozialdoku mehrere Stunden am Tag. Zumindest an den Weihnachtsfeiertagen hat der Sender mit dem Format pausiert – nicht aber in diesem Jahr. Während die meisten TV-Sender auf Filme setzen, nimmt RTLZWEI an Heiligabend die Sozialdoku aus Trier über mehrere Stunden ins Programm.

Diese Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI an Heiligabend

16.20 Uhr

Das Ehepaar Hannelore und Ralf lebt seit 37 Jahren von staatlicher Unterstützung. Ihr Zuhause ist seit vielen Jahren der Trierer Westen. Hier ist die 58-jährige und der 59-jährige mit ihrer Familie tief verwurzelt. Doch ein vermeintlicher Einbruch trübt das bisher friedliche Familienleben.

Im Herzen von Trier-West lebt die 32-jährige Valeska. Nach einer schwierigen Vergangenheit hat die zweifache Mutter ihren Kindern wieder ein sicheres und liebevolles Zuhause geschaffen. Die Bürgergeldempfängerin hat nicht nur ihre Familie wieder auf den richtigen Weg geführt, sondern auch ihr privates Glück gefunden: Seit vier Monaten ist sie mit ihrem Traummann Serkan zusammen, und vor wenigen Wochen haben sich die beiden verlobt. Nun planen sie, in nur sechs Tagen zu heiraten.

Westlich der Mosel lebt Jan mit seiner zweijährigen Tochter Jolien. Obwohl der ehemalige LKW-Fahrer gerne wieder arbeiten würde, kann der Alleinerziehende dies erst, wenn er einen Kitaplatz für Jolien findet. Doch die Herausforderungen häufen sich: Nun steht auch seine Wohnung auf dem Spiel, da ihm das Mietverhältnis fristlos gekündigt wurde.

18.25 Uhr

In Trier breitet sich weihnachtliche Stimmung aus. In einer Sozialwohnung leben Hannelore und ihr Mann Ralf, die seit 37 Jahren auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Für sie bedeutet Weihnachten nicht teure Geschenke, sondern Nähe und Familie. Sie bereiten gemeinsam mit ihrem Enkel Elias und ihren Kindern ein besinnliches Fest vor. Ralf steht dem kommerziellen Trubel kritisch gegenüber.

Während in vielen Trierer Haushalten die Vorfreude auf Weihnachten steigt, bleibt für den alleinerziehenden Vater Jan von Besinnlichkeit kaum eine Spur. Denn eine niederschmetternde Nachricht belastet ihn schwer: Aus der Kündigung seiner Wohnung ist längst eine Räumungsklage geworden. In wenigen Wochen müssen er und die zweijährige Jolien ihr Zuhause verlassen.

Der 15-jährige Nevio verfolgt mit Leidenschaft seinen Traum, Maler und Lackierer zu werden. Mit viel Eifer ist der Berufsschüler auf der Suche nach einem Praktikumsplatz, um einen ersten Einblick in diesen Beruf zu gewinnen. Unterstützung erhält er von seinem Vater Roger, der als „singender Busfahrer“ in Trier bekannt ist, sowie von seiner Stiefmutter Uschi. Doch eine entscheidende Frage bleibt: Wird es Nevio gelingen, den Praktikumsplatz zu ergattern und damit den ersten Schritt auf dem Weg zu seiner beruflichen Zukunft zu machen?

20.15 Uhr

In Trier wohnen der 28-jährige Sascha und der 29-jährige Mike in einer der Sozialwohnungen westlich der Mosel. Sie haben vor einigen Monaten einen neuen Kater adoptiert, doch eine Kastration konnten sich die Ehemänner bislang nicht leisten. Gemeinsam suchen die Bürgergeldempfänger nach einer kostengünstigen Lösung.

Jan und seine zweijährige Tochter Jolien stehen vor der drohenden Obdachlosigkeit. Die Vermieterin des 46-jährigen Alleinerziehenden hat der Familie fristlos gekündigt und eine Räumungsklage eingereicht. Jan setzt alles daran, die Obdachlosigkeit abzuwenden.

Im Herzen von Trier-West lebt das Paar Nina und Bernd. Beide sind seit über 10 Jahren arbeitslos. Der 38-jährige Frührentner hat seit seiner Jugend regelmäßig Alkohol konsumiert, doch nach einer langen Therapie kann er nun einen bedeutenden Meilenstein in seinem Leben feiern: Er ist seit einem Jahr trocken! Doch die Freude über diesen Erfolg währt nicht lange, denn ihre Sozialwohnung ist seit Monaten ohne Strom und es fehlt an ausreichend Brennholz für den Holzofen. Mitten im Winter sitzen Nina und Bernd in der Kälte und Dunkelheit.