„Hartz Rot Gold“: RTLZWEI streicht Sozialdoku aus dem Programm

Ob „Hartz und herzlich“, „Armes Deutschland“ oder „Hartz Rot Gold“ – Sozialdokus erfreuen sich bei RTLZWEI großer Beliebtheit. Doch eine Sendung streicht der Sender bald aus dem Programm.

Die Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ zeigt das Leben in zwei der ärmsten Städte Deutschlands: Gelsenkirchen im Ruhrgebiet und Bremerhaven an der Nordseeküste. Die Menschen hier haben eines gemeinsam: Sie leben dort, wo die Wenigsten einen festen Job haben und damit oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen.

Die Sendung füllte in den vergangenen Monaten das Nachmittagsprogramm von RTLZWEI. Um 16.05 Uhr lief die neue Folge der Sozialdoku. Um 14.55 Uhr zeigte der Sender die Wiederholung vom Vortag. Doch damit ist bald Schluss: Die letzte neue Folge von „Hartz Rot Gold“ läuft am 21. März 2025 um 16.05 Uhr.

Die Doku-Soap „Von Hecke zu Hecke“ ersetzt „Hartz Rot Gold“

Ab dem 24. März 2025 zeigt RTLZWEI auf dem Sendeplatz dann die Doku-Soap „Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten“. Darum geht es in der Sendung: „Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten“ zeigt die Welt der Kleingartenanlage Bornholm – Mitten in Berlin. Hier treffen wir auf verschiedene Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Neben Alteingesessenen gibt es auch Gartenneulinge, die die Anlage aufmischen und für frischen Wind sorgen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie voneinander gelernt und einander unterstützt wird. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.

Auch „Hartz und herzlich“ und „Hartes Deutschland“ pausieren

Die Sozialdokus bei RTLZWEI nehmen mehrere Stunden Sendezeit am Tag ein. Doch ab dem 24. März pausiert nicht nur „Hartz Rot Gold“, sondern es gibt vorerst auch keine neuen Folgen der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ um 18.05 Uhr. Stattdessen setzt der Sender auf Wiederholungen der Sendung um 13.55 und 18.05 Uhr.

Auch in der Primetime gibt es Änderungen: Ab dem 25. März 2025 gibt es dienstags um 20.15 Uhr gibt es ebenfalls keine neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock mehr, sondern der Sender setzt auf die Dokumentation „Hass.Hetze.Hoffnung“. Und auch die Zuschauer von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ müssen stark sein: Ab dem 27. März 2025 wird die Sozialdoku durch „Trödeltrupp On Tour – Schatzjagd durch Europa“ am Donnerstag ersetzt.