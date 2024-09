„Hartz und herzlich“: Petra will nach Mannheim zurück – der Grund macht sprachlos

Petra wollte in Dessau einen Neuanfang wagen – das ging jedoch gründlich schief. Die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ will nach Mannheim zurück – der Grund macht sprachlos.

Bei „Hartz und herzlich“ werden die Protagonisten im Alltag von einem Kamerateam begleitet – festgehalten werden die guten, aber auch die unschönen Momente. Derzeit zeigt der Sender neue Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku aus den Benz-Baracken in Mannheim. Es geht auch um Petra, für welche es zuletzt überhaupt nicht rund lief.

„Wir sollen uns verpissen, wir sollen wieder nach Mannheim zurück“

Vor einiger Zeit verschlug es Petra mit ihren Kindern nach Dessau und hat Mannheim den Rücken gekehrt. Doch in der neuen Heimat lief es nicht nach Plan: Die neue Wohnung war in einem katastrophalen Zustand und auch die neue Beziehung endete in einem Desaster. Und nicht nur das: Die bekannte „Hartz und herzlich“-Familie erhält zahlreiche Anfeindungen der Nachbarn. „Wir sollen uns verpissen, wir sollen wieder nach Mannheim zurück“, heißt es dort laut Petra. „Wir sind dort nicht erwünscht – und sie sagen mir wortwörtlich, dass wir dort verschwinden sollen, sonst wird was passieren“, meint sie.

Petra hat zehn Kilo abgenommen

Noch lebt Petra mit ihrem Freund zusammen – eigentlich würde sie sich sofort von ihm trennen. „Aber dann habe ich das ganze Haus am Arsch hängen – und dann die Hölle auf Erden in dieser Straße“, so Petra. Das Leben in Dessau sei ein absoluter Alptraum: „Psychisch belastet mich das komplett. Ich finde nachts keinen Schlaf, habe schon zehn Kilo abgenommen.“

Sie zieht ein ernüchterndes Fazit: „Jeden Tag merkst du immer mehr: Du kriegst Heimweh, du willst einfach nur weg. […] Es ist der letzte Wunsch, den ich in meinem Leben habe: Einfach dort weg, wieder hierher zu kommen. Es war eine Dummheit, und Dummheiten kann man leider nicht rückgängig machen.“ Die Zeit in Dessau ist für Petra und die Kinder gelaufen – die Familie will einen Neuanfang in Mannheim wagen. Deshalb will sich Petra nun um eine Wohnung kümmern. Ob das gelingt, wird sich noch zeigen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18:05 Uhr.