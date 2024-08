„Hartz und herzlich“: Lisa (†16) starb vor zwei Jahren – Papa Florian kennt die genaue Todesursache nicht

Bei RTLZWEI ist „Hartz und herzlich“ mit neuen Folgen zurück. In den vergangenen Monaten ist in den Benz-Baracken in Mannheim einiges passiert – so auch bei Florian.

Nach einem Seitensprung hat Marina die Familie verlassen – seitdem muss sich Florian allein um die Kinder kümmern. „Ich hatte im letzten Jahr was mit einer Anderen […] eigentlich hatten wir uns dann weitestgehend wieder zusammengerauft, aber war dann leider nicht so“, erzählte Florian damals bei „Hartz und herzlich“.

Nach einem heftigen Streit packte Marina ihre Koffer und hat die Familie im Stich gelassen. „Jetzt sitz ich schon seit einiger Zeit mit den Kiddies allein da“, zeigte sich der 41-Jährige enttäuscht. Auch in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ steht Florian vor neuen Herausforderungen. Denn nun wurde er von einem Nachbarn beim Jugendamt angeschwärzt.

In der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku war er gemeinsam mit Lea unterwegs, um das Grab der verstorbenen Tochter und Schwester Lisa (†16) auf Vordermann zu bringen. Damals kam es offenbar zu Komplikationen mit ihrer Diabeteserkrankung – im Alter von 16 Jahren ist sie verstorben.

„Es ist ein komisches Gefühl, hier zu sein, jeder Besuch ist irgendwie komisch“, sagt Florian in der Sendung. Laut TAG24 kenne der 41-Jährige nicht die genaue Todesursache seiner Tochter. „Ich spüre den Schmerz, weil es unbegreiflich ist, dass sie nicht mehr bei uns ist“, sagt der „Hartz und herzlich“-Protagonist.

Hat Florian eine neue Freundin?

Hat Florian mit Marina etwa abgeschlossen? Denn in den sozialen Netzwerken hat der 41-Jährige verraten, dass er neu vergeben ist. Auf TikTok teilt er einen Bild, auf dem er und seine neue Freundin Dana zu sehen sind. „Ich liebe dich über alles, mein Schatz“, schreibt er zu dem Schnappschuss. Die Fans sind alles andere begeistert. Denn schließlich habe er Marina damals betrogen. „Erst geht er fremd, dann heult er und zack hat er eine andere! Muss man nicht verstehen“ oder „Direkt wieder die große Liebe …“, schreiben die Follower in den sozialen Netzwerken laut dem Portal mannheim24. Unklar ist bisher, was die Kinder von seiner neuen Freundin halten.

So geht es für Florian bei „Hartz und herzlich“ weiter

Florian kümmert sich seit dem Auszug von Ehefrau Marina allein um die fünf zu Hause lebenden Kinder und um den Haushalt. Zukünftig soll der Barackler dabei jedoch Unterstützung bekommen – und zwar von der Familienhilfe. Vor Kurzem stand überraschend das Jugendamt bei ihm vor der Tür. Jemand aus der Nachbarschaft hat Florian wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung gemeldet. Seitdem liegen die Nerven bei dem alleinerziehenden Familienvater blank. Vor fast zwei Monaten hat seine Frau Marina die Familie verlassen, was für alle ein Riesenschock war. Florian hält Marina zwar über alle wichtigen Ereignisse telefonisch auf dem Laufenden, aber mehr Kontakt besteht nicht.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ laufen täglich um 18 Uhr bei RTLZWEI.