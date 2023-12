Todesursache von Alec Guinness: Daran starb Der kleine Lord-Star!

„Der kleine Lord“ läuft jedes Jahr zur Weihnachtszeit im TV. In seiner Rolle als „Earl of Dorincourt“ spielte sich Sir Alec Guinness in die Herzen der Zuschauer. Der Schauspieler ist jedoch schon vor vielen Jahren gestorben – aber was war eigentlich die Todesursache?

Diese Geschichte ist einfach berührend und begeistert jedes Jahr wieder ein Millionenpublikum. „Der kleine Lord“ ist hierzulande einer der größten Klassiker zur Weihnachtszeit. In dem Streifen lernt der kleine „Lord Fountleroy“, gespielt von Ricky Schroder, seinen Großvater kennen und zieht zu ihm ins Schloss. Zunächst ist das Verhältnis eher kalt – aber der kleine Junge schafft es, das Herz seines Großvaters zu erweichen.

Er spielte den „Earl of Dorincourt“ in „Der kleine Lord“

Neben Ricky Schroder hatte Sir Alec Guinness eine Hauptrolle in „Der kleine Lord“ und wurde einem großen Publikum bekannt. Neben dem Klassiker war der Schauspieler in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen. Er spielte vor allem in schwarzen Komödien wie „Adel verpflichtet“ (1949), „Der Mann im weißen Anzug“ (1951) und „Ladykillers“ (1955) mit. Bekanntheit erlangte er auch durch seine Rollen in „Die Brücke am Kwai“ (1957), „Lawrence von Arabien“ (1962) und „Doktor Schiwago“ (1965). In „Star Wars“ (1977) verkörperte er die Rolle des alten Obi-Wan Kenobi.

Das war die Todesursache von Sir Alec Guinness

Der Schauspieler ist am 5. August 2000 verstorben. Die Todesursache war eine fortgeschrittene Krebserkrankung der Leber. Bereits vier Jahre vor seinem Tod zog sich Sir Alec Guinness aus der Öffentlichkeit zurück. Nur wenige Monate später nach seinem Tod ist auch seine Frau an Krebs verstorben. Im Laufe seiner Karriere wirkte er in über 50 Filmen mit. Er zählte zu einer der bedeutendsten Filmschauspieler des 20. Jahrhunderts und wurde auch als „Mann der tausend Gesichter“ bezeichnet – das liegt daran, dass er unterschiedliche Rollen perfekt verkörpern konnte. Für seine Leistungen erhielt der Schauspieler zahlreiche Ehrungen. 1980 überreichte ihm Dustin Hoffman einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk. Schon gelesen? Der kleine Lord: So sieht Ricky Schroder heute aus