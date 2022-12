Der kleine Lord: So sieht Ricky Schroder heute aus

„Der kleine Lord“ gehört zu DEN Film-Klassikern in der Weihnachtszeit. Ricky Schroder spielte sich in der Rolle als Cedric in die Herzen der Zuschauer und wurde dadurch bekannt – aber wie sieht der Schauspieler eigentlich heute aus?

Weihnachten ohne „Der kleine Lord“ – für die meisten ist das unvorstellbar. Der kleine Cedric eroberte nicht nur das Herz seines Großvaters, sondern auch der Zuschauer im Sturm. Damals war Ricky Schroder zehn Jahre alt und gehört seitdem zu einer der erfolgreichsten Kinderstars überhaupt. Bereits vor dem Film wirkte Ricky Schroder in „Der Champ“ sowie „Bruchlandung im Paradies“ mit – seinen großen Durchbruch erlangte er jedoch erst mit „Der kleine Lord“.

Das macht Schauspieler heute

Ricky Schroder feierte als Lord Fauntleroy im Jahr 1980 seinen großen Durchbruch. Seit 1982 wird der Film „Der kleine Lord“ alle Jahre wieder im TV gezeigt. Die ganz großen Rollen blieben danach zwar aus, aber noch immer arbeitet Ricky Schroder als Schauspieler und steht regelmäßig für mehrere Produktionen vor der Kamera. Zuletzt war er 2016 in dem Film „Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love“ zu sehen. Bis heute ist er der jüngste Schauspieler, welcher mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Neben „Der kleine Lord“ zählen zu seinen bekanntesten Filmen „Die Rivalen“ und „Crimson Tide“. Zudem stand der Schauspieler für „Ich weiß noch immer, wo sie begraben ist“ (1999), „Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All“ (2008) sowie „Männertrip“ (2010) vor der Kamera.

Ricky Schroder hat sich von seiner Frau scheiden lassen

„Der kleine Lord“ liegt schon mehrere Jahrzehnte zurück. Mittlerweile ist Ricky Schroder natürlich kein Teenie mehr und sorgte im Gegensatz zu vielen anderen Kinderstars NICHT für negative Schlagzeilen wie Drogenexzesse oder Depressionen. Jedoch wurde er mal wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Ricky Schroder hat vier Kinder. Privat musste der Schauspieler jedoch eine schwere Zeit durchmachen, denn er und seine Frau hatten sich 2016 nach mehr als 20 Jahren Ehe geschieden.

Darum geht es in dem Film

Der Earl of Dorincourt lässt seinen kleinen Enkel Ceddie aus Amerika nach England kommen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Unter dem Einfluss des liebenswerten Jungen verwandelt sich der grantige alte Herr in einen Menschenfreund und Wohltäter. Sein Film-Großvater Sir Alec Guinness ist nach einer Lungenkrankheit im Jahr 2000 gestorben. Der Film „Der kleine Lord" gehört bis heute zu den beliebtesten Weihnachtsklassikern und wird jedes Jahr im Fernsehen ausgestrahlt.