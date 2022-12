Ricky Schroder: Drama um den kleinen Lord-Star!

„Der kleine Lord“ gehört zu den Weihnachtsklassikern schlechthin. Der Film erzählt die Geschichte eines altes Mannes, dessen Herz durch seinen Enkel erweicht wird. Die Rolle wird von Ricky Schroder verkörpert, welcher mit dem Streifen seinen Durchbruch erlangte. In den vergangenen Jahren sorgte der Schauspieler jedoch für negative Schlagzeilen.

Jahr für Jahr bringt „Der kleine Lord“ die Herzen der Zuschauer zum schmelzen. Der Streifen begeistert immer wieder Millionen Fans und ist zur Weihnachtszeit ein absolutes Must-Have für die meisten. Der kleine Lord Fauntleroy wurde in dem Streifen von Ricky Schroder verkörpert. Mit neun Jahren ist er der jüngste Gewinner des „Golden Globe“-Awards. Für seine Rolle in „The Champ“ wurde er in der Kategorie „Bester Nachwuchsdarsteller“ ausgezeichnet.

Zuvor war Ricky Schroder in zahlreichen Werbespots zu sehen. Im Jahr 1980 spielte er in „Der kleine Lord“ mit, wo er als Cedric das Herz seines Großvaters gewinnt. Zwar blieb eine große Hollywood-Karriere aus, aber er blieb der Schauspielerei treu und spielte in zahlreichen Produktionen mit. So wirkte er unter anderem in „Rivalen“ (1990), „Wildes Land“ (1993), „Crimson Tide – In tiefster Gefahr“ (1995) oder spielte zwischen 1998 und 2001 in der Fernsehserie „New York Cops – NYPD Blue“ mit. Zuletzt stand Ricky Schroder vor „My Superhero Family“ (2011), „Ungezähmte Herzen – Ein Mustang zum Verlieben“ (2013) und „Locker 13“ (2014) mit.

Festnahme, Verschwörungstheorien und Liebes-Aus

Seit 2014 ist es um Ricky Schroder etwas ruhiger geworden – zumindest als Schauspieler. Stattdessen sorgte er immer mal wieder für negative Schlagzeilen. Im Jahr 2019 wurde er wegen häuslicher Gewalt festgenommen und im Jahr 2020 bekundete er seine Unterstützung für Kyle Rittenhouse. Es handelt sich dabei um den Killer, welcher bei den „Black Lives Matter“-Proteste in Kenosha zwei Menschen getötet hat. Später wurde er freigesprochen, da die Schüsse als Selbstverteidigung angesehen wurden. Zudem sorgt Ricky Schroder mit Verschwörungstheorien für Gesprächsstoff. So weigerte er sich, Masken in Geschäften zu tragen und leugnete die Corona-Pandemie. Und auch privat läuft es für den Schauspieler alles andere als gut – so haben er und seine Frau sich im Jahr 2016 getrennt. Das Paar war fast 24 Jahre verheiratet. Schon gelesen? Der kleine Lord: So sieht Ricky Schroder heute aus