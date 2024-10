„Hartz und herzlich“-Jasmin wieder schwanger: „Weil es mehr Bürgergeld gibt, ist es ein bisschen entspannter“

„Hartz und herzlich“ ist mit neuen Folgen aus Rostock zurück. Dabei sind auch wieder Jasmin und Maik. Das Paar hat auch diesmal wieder mit einigen Problemen zu kämpfen.

Die Dreharbeiten der neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ liegen einige Monate zurück – jedoch werden die Episoden erst jetzt ausgestrahlt. In der RTLZWEI-Sozialdoku ist Protagonistin Jasmin schwanger – mittlerweile ist jedoch bekannt, dass die 19-Jährige eine Fehlgeburt erlitt und das Kind verloren hat.

Bei „Hartz und herzlich“ ist Jasmin im siebten Monat schwanger. In den neuen Folgen der Sendung sind es noch einige Wochen bis zum errechneten Geburtstermin. Noch immer lebt Jasmin mit ihrem Mann Maik und Sohn Lennox in einer Plattenbau-Wohnung im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Auch diesmal hat Jasmin wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Jasmin tief im Dispo: „Ich habe unglücklicherweise zu viel bestellt gehabt“

Nach Abzug der Fixkosten hat die Familie nur noch 180 Euro im Monat zur Verfügung. Jasmin ist tief in den hohen Dispo gegangen – diesen muss sie nun ausgleichen. „Ich habe unglücklicherweise zu viel bestellt gehabt“, gesteht die „Hartz und herzlich“-Protagonistin. Um die Kosten etwas aufzufangen, hat die Arbeitslose ältere Handys verkauft.

Nun sitzt dem Paar auch noch das Jobcenter im Nacken. Denn das Amt fordert einen vierstelligen Betrag zurück – konkret handelt es sich dabei um Vorauszahlungen. „Weniger Geld zu haben, ist natürlich nicht gut. Aber weil es mehr Bürgergeld gibt, ist es ein bisschen entspannter“, sagt Jasmin bei „Hartz und herzlich“.

Spielsüchtiger Mike will mit YouTube-Streams an Geld kommen

Und auch der spielsüchtige Mike hat eine Geschäftsidee: Mit Streams will er bei YouTube oder Twich online gehen. „Da kann man gut Geld verdienen“, sagt der 20-Jährige. Auch Jasmin findet die Idee hervorragend: „Es gibt Leute, die verdienen pro Tag in die Zehntausende.“ Mithilfe von Jasmins Mutter Sandra wollen sie jedoch einen Sparplan erstellen und monatlich Geld zur Seite legen. Wird das Vorhaben gelingen und der Familie aus der Misere helfen? Zudem hat Sandra noch weitere Pläne und denkt über einen Wegzug von Rostock nach – künftig soll es aufs Land gehen. Und am liebsten wäre ihr ein Eigentum mit der ganzen Familie – laut ihrer Auffassung sei die Rate niedriger als eine Miete.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.