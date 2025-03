Trotz Totgeburt & Jugendamt-Problemen: „Hartz und herzlich“-Jasmin ist wieder schwanger – Baby sogar schon da

Jasmin und Maik aus „Hartz und herzlich“ mussten einen Schicksalsschlag verkraften. Denn die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku erlebte eine Totgeburt. Nur ein Jahr später soll sie wieder schwanger sein – angeblich sei das Baby sogar schon da.

Jasmin freute sich auf ihr zweites Kind – jedoch hat sie das Baby dann verloren. Eigentlich sollte Jasmin nach der Geburt des zweiten Babys in ein Mutter-Kind-Heim – aufgrund der dramatischen Ereignisse geriet dieser Plan in den Hintergrund.

Bei „Hartz und herzlich“ hat Jasmin damals über die Totgeburt gesprochen. „Ich musste den Krankenwagen rufen, weil roter Schleim abgegangen ist und Wehen eingesetzt haben“, erklärte die Bürgergeld-Empfängerin. „Am meisten tut weh, dass es ein Wunschkind war, auf das man sich sehr gefreut hat“, so die 21-Jährige weiter.

Jasmin ist erneut schwanger – das Baby ist sogar schon auf der Welt

Zu Beginn des Jahres 2024 hat Jasmin ihr Baby verloren – nur ein Jahr später soll die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ erneut schwanger sein. In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ ist Jasmin im sechsten Monat. Wie das Portal mannheim24 berichtet, soll laut einer Zuschauerin bei Facebook das Baby sogar schon da sein. Das könnte aus dem zeitlichen Aspekt wahrscheinlich sein, denn die Dreharbeiten liegen einige Monate zurück.

Bei Instagram hat Jasmin dazu bisher noch nichts gepostet – nach der Fehlgeburt im vergangenen Jahr hat sich das Paar in den sozialen Netzwerken bewusst zurückgehalten. Denn in den Folgen machte sich Jasmin erneut Sorgen um eine mögliche Totgeburt. „Meine Angst ist, dass es wieder wie bei Lenja wird und ich will nur, dass unser Baby gesund auf die Welt kommt“, so die 21-Jährige.

Maik ist in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ selten zu sehen. Denn mit Sohn Lennox musste er in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. Das Paar hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Jugendamt. Denn Jasmin und Maik waren mit der Erziehung ihres ersten Kindes Lennox völlig überfordert – dennoch hat sich das Paar nicht abhalten lassen, ein weiteres Baby in die Welt zu setzen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI ab dem 14. April 2025 um 18.05 Uhr.